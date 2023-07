Lars Leeftink

Volgens Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft het team al een keer tests gedaan met het sidepod-concept van Red Bull Racing. Toen bleek dat deze sidepods ervoor zorgde dat de auto van Mercedes flink wat downforce kwijtraakte.

In het huidige tijdperk, dat in 2022 begon, is tot nu toe gebleken dat de auto van Red Bull het snelst is, de meest consistente auto is en tevens als enorm betrouwbaar gezien mag worden. Niet voor niets won Red Bull alle races tot nu toe en heeft het eigenlijk geen uitdaging gehad tijdens die tien races. Verstappen won acht races in 2023 en zorgt er in zijn eentje eigenlijk voor dat Red Bull beide kampioenschappen na tien races al stevig in handen heeft.

Mercedes heeft getest met ontwerp Red Bull

In gesprek met Motorsport.com laat Wolff weten dat het eerder al tests heeft gedaan met het sidepod-concept van Red Bull dat nu zo succesvol is. "We hadden het concept van de sidepod en de carrosserie al heel vroeg in de tunnel, om te zien welke wegen je kon openen en hoeveel het zou toevoegen aan de prestaties. En het relatieve verlies aan downforce, zoals we dat meten, was aanzienlijk. Het is dus niet iets waar we al vroeg in het jaar op in wilden gaan. Gaan we onze ontwerprichting veranderen? Ik denk dat we een geweldige groep aerodynamici hebben onder leiding van James [Allison] en ik weet zeker dat het een overweging zal zijn, gezien de stap die zij [McLaren] hebben gemaakt."

Sidepods niet het belangrijkste onderdeel

Volgens Wolff is de winst echter niet te halen bij de sidepods, maar bij de vloer en de diffuser. "De sidepods en de carrosserie zijn slechts één onderdeel van het chassis en het ziet er duidelijk naar uit dat er interessante oplossingen mogelijk zijn. Maar de meeste prestaties komen van de vloer en de diffuser, en we hebben nog niet gezien hoe ze de reglementen hebben geïnterpreteerd en hoe ze dat hebben gedaan. Naar mijn mening is het gewoon het feit dat we zien dat de sterke auto's er een beetje hetzelfde uitzien als je van opzij en van boven naar beneden kijkt, en dat speelde zeker al in onze gedachten. Misschien is dat gewoon meer een indicatie over waar het naartoe gaat."