Lars Leeftink

Donderdag 13 juli 2023 13:59 - Laatste update: 14:07

Max Verstappen won afgelopen weekend de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië door Lando Norris en Lewis Hamilton achter zich te houden. Volgens Jolyon Palmer, voormalig F1-coureur, liet de jonge Brit Verstappen zonder al te veel strijd gaan en focuste hij zich op P2.

Norris kreeg echter wel de kans om voor de zege te gaan, want de Brit had zich vlak voor Oscar Piastri als tweede gekwalificeerde voor de race in eigen land. Norris haalde bij de start dankzij een matig begin van Verstappen zelfs in voor P1, maar moest toen DRS werd geactiveerd al snel de tweevoudig wereldkampioen langs zich laten gaan. Daarna reed Norris, na wat mooie duels met Hamilton, naar P2.

Norris liet Verstappen gaan

In zijn analyse op Formula1.com zegt Palmer dat hij in de openingsfase een Norris zag die een 'verrassend gebrek aan strijd' vertoonde toen Verstappen hem probeerde in te halen. "Toen de druk hoger werd, zwaaide Lando de witte vlag en maakte Max een gemakkelijke inhaalactie om de leiding over te nemen. Aan de ene kant toonde dit een verrassend gebrek aan strijd voor iemand die aan de leiding lag in zijn thuisrace, op een dag waar McLaren het tempo had om de leider in het kampioenschap bij te kunnen houden."

Begrijpelijke keuze

Toch is ook Palmer van mening dat Norris de juiste keuze heeft gemaakt tijdens de openingsfase van de race. "Hoewel het frustrerend is om geen strijd te kunnen leveren tegen het machtige Red Bull, is het de pragmatische benadering die op dat moment zinvol was. Ze begonnen de dag zonder echt te weten wat het racetempo zou zijn in hun geüpdatete auto en ze zouden zich zorgen hebben gemaakt over de dreiging van een Ferrari- of Mercedes-aanval van achteren." Deze aanval werd uiteindelijk wel afgeslagen.