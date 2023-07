Lars Leeftink & Jan Bolscher

Donderdag 13 juli 2023 13:03 - Laatste update: 13:17

Christian Horner ziet het als een 'compliment' dat McLaren een poging heeft gewaagd om het concept van Red Bull Racing na te bootsen. Daar lijkt het team ook in geslaagd te zijn, gezien hun P2 en P4 tijdens de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië.

Op de vraag of McLaren het eerste team is dat het concept van Red Bull goed heeft gekopieerd, reageert Horner in Silverstone tegenover onder meer GPFans dat hij de overeenkomsten in ieder geval wel kan zien. "Het is eenzelfde soort concept. Ik keek naar de auto op de grid, dat was de eerste keer dat ik de auto gezien heb dit jaar. Je kan zien dat de filosofie die ze geleend hebben, erg overeenkomt. Het is een compliment."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton hoopt op veranderingen bij Eau Rouge: "Moeten zeker een stap zetten"

Horner over dominantie Red Bull

Volgens Horner is het niet aan hem of aan de FIA om de huidige dominantie van Verstappen en Red Bull te stoppen. "Dat is niet mijn werk. Mijn werk is om te winnen. Wat we weten van deze sport is dat dingen zullen veranderen. Je ziet het al langzaam gebeuren. Het zal veranderingen teweeg gaan brengen qua stabiliteit. Stabiliteit in de reglementen zal de teams veel dichter bij elkaar brengen. Het zal geen zeven jaar van dominantie worden. De motoren zijn vrijwel allemaal gelijk en het chassis evolueert een stuk sneller dan de motor. Van de start van het seizoen tot nu kunnen we al zien dat er dingen verschuiven."

Zorgen over kopieergedrag

Horner laat daarnaast ook weten zich geen zorgen te maken over kopieergedrag van de andere teams. McLaren is daar het meest recente voorbeeld van, maar volgens Horner hoort het erbij als je een succesvol concept bedenkt aan het begin van een nieuw tijdperk. "Het is onvermijdelijk dat dat gaat gebeuren. Waarom zou je het niet doen. Als je een auto hebt die zoals die van ons presteert, is het heel logisch dat je dat na wil doen. Sommige teams hebben gekozen om dat te doen."