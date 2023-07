Lars Leeftink en Jan Bolscher

Lewis Hamilton hoop dat het circuit Spa-Francorchamps en de FIA gaan kijken naar Eau Rouge, waar de afgelopen jaren twee getalenteerde en jonge coureurs om het leven zijn gekomen bij een heftige crash waar de snelheid hoog lag.

Twee weken geleden kwam Dylan van 't Hof om het leven in de bocht waar een paar jaar daarvoor (2019) ook Anthoine Hubert om het leven kwam. Volgens veel mensen ligt de snelheid in de bocht te hoog en moeten er veranderingen komen om het zicht te verbeteren en de snelheid te verlagen. Bij de fatale crash waar Van 't Hof bij om het leven kwam, was het zich wegens het regenachtige weer enorm slecht.

Hamilton over Eau Rouge

Tijdens de persconferenties in Silverstone met de aanwezige media, waaronder GPFans, werd Hamilton gevraagd wat er anders moet op het historische Belgische circuit. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik zal het moeten onderzoeken. Ik vind het absoluut verschrikkelijk om te zien dat we in zo'n korte tijd twee jonge coureurs hebben verloren. Maar ik vertrouw erop dat de FIA goed werk heeft geleverd op het gebied van veiligheid. Ik weet dat dat zo'n belangrijk punt voor ze is. Ze brengen jaar na jaar zoveel veranderingen aan op elk circuit."

Veranderingen nodig

Ook Hamilton moet erkennen dat het wat betreft het verbeteren van de veiligheid vooral om Eau Rouge gaat. "Ik weet zeker dat ze heel goed naar Eau Rouge zullen kijken om te zien of we dat kunnen verbeteren. Ik ben het ermee eens dat we een aantal veranderingen moeten doorvoeren, want het is duidelijk dat je over een heuvel komt en dat je het niet goed kunt zien, vooral niet achterin, in de [slechte] weersomstandigheden achterin. Dit is nu twee keer gebeurd, dus we moeten zeker een stap zetten."