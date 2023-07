Lars Leeftink

Ondanks zijn zesde zege op rij bleek Max Verstappen tijdens de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië volgens een vijfkoppige jury niet de beste coureur van het weekend te zijn. Sterker nog: hij moest drie andere coureurs voor zich laten.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Grand Prix Groot-Brittannië

In Silverstone won Verstappen afgelopen weekend de tiende race van het Formule 1-seizoen, voor Lando Norris en Lewis Hamilton. Het leverde Verstappen een 9.0 op, wat genoeg was voor de vierde plaats. Voormalig teamgenoot Alex Albon (9.2) en McLaren-coureur Oscar Piastri (9.4) eindigde derde en tweede in de power rankings, maar Norris bleek volgens de jury de beste coureur van het weekend te zijn. De Brit eindigde met een 9.8 in Silverstone en is daardoor de beste coureur van afgelopen weekend. De andere coureurs in de top tien zijn Lewis Hamilton, George Russell, Fernando Alonso, Charles Leclerc en Pierre Gasly.