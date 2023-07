Jeen Grievink

De Viaplay Group nadert de financiële afgrond, nu het wederom enkele klappen te verwerken heeft gekregen. Het bedrijf, dat ook de gelijknamige streamingsdienst Viaplay beheert, heeft al sinds eind 2021 te maken met een dalende koers op de beurs en heeft daarom nu ook in Nederland moeten ingrijpen. De eerste mensen zouden al zijn ontslagen, zo meldt Streamwijzer.

Dat Viaplay - ook in Nederland - het zwaar heeft, is publiek geheim. De Zweedse streamingsdienst krijgt klap na klap te verwerken. Een instortende beurskoers, een opgestapte topman, prijsverhogingen, bezuinigingen, geschrapte producties en bijgestelde toekomstplannen: het is slechts een greep uit wat Viaplay allemaal doormaakt de laatste maanden. Tot voor kort leek het personeel op het kantoor in Nederland nog gespaard te blijven, maar nu moeten ook zij er aan geloven. Meerdere bronnen binnen de Viaplay Group zouden hebben bevestigd dat er momenteel een flinke ontslagronde plaatsvindt, zowel internationaal als in Nederland.

Viaplay kent keldering van 80% op beurs

In 2021, hetzelfde jaar waarin Viaplay in Nederland werd aangekondigd, bereikte het bedrijf nog een recordkoers op de beurs, maar sindsdien is het - al dan niet met kleine oplevingen - steeds verder bergafwaarts gegaan. Begin juni ging het gruwelijk mis, toen de koers van 225 Zweedse kronen plots zakte naar 64 Zweedse kronen. Inmiddels zijn we een maand verder en is de koers nog verder gedaald richting een zeer zorgwekkende 46 Zweedse kronen, de laagste waarde sinds de introductie van het bedrijf op de beurs in 2019. Bijna 80% van de waarde van het bedrijf is binnen enkele jaren verdampt.

Vooruitzichten voor 2023 ingetrokken en aangepast

Deze enorme financiële crisis heeft de alarmbellen doen rinkelen binnen het bestuur van de Viaplay Group. Ze hebben hun verwachtingen voor 2023 ingetrokken en zullen tijdens de bekendmaking van de resultaten van Q2 (op 20 juli a.s., red.) een update geven over de strategie en vooruitzichten voor de middellange termijn. In het persbericht laat Viaplay al wel weten significant minder omzet en meer verlies te verwachten. Een somber vooruitzicht dus.

Viaplay moet 40% van personeel ontslaan

Om zoveel mogelijk kosten te besparen vallen er nu ook in Nederland ontslagen op het kantoor van Viaplay. De bronnen laten weten dat er "vele collega's" moeten vertrekken en dat het marketingteam inmiddels al zijn spullen heeft moeten pakken. Hoeveel Nederlands personeel het veld moet ruimen om de beoogde financiële besparing te realiseren, is niet bekend. Internationaal gezien zou ongeveer 40% van het Viaplay-personeel hun biezen moeten pakken.

Formule 1 bij Viaplay in gevaar?

Of er aan de 'Formule 1-kant' van Viaplay Nederland ook ontslagen vallen en of hier dan gevolgen aan zitten aan de consumentenzijde, is vooralsnog niet bekend. Wel wordt er her en der al gesuggereerd dat Viaplay sneller dan verwacht haar stekker uit de Nederlandse markt gaat trekken. Eerder werden de producties van enkele Nederlandse series voor op de streamingsdienst ook al stopgezet. Kortgeleden deed ook het gerucht de ronde dat Ziggo klaarstaat om de uitzendrechten van de Formule 1 van Viaplay over te nemen, mogelijk al vanaf 2024, als het bedrijf zich inderdaad - al dan niet noodgedwongen - terugtrekt.