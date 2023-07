Jeen Grievink

Donderdag 13 juli 2023 10:26 - Laatste update: 10:36

Daniel Ricciardo kreeg na zijn bandentest op Silverstone te horen dat hij Nyck de Vries zou vervangen voor de rest van het seizoen bij AlphaTauri, maar volgens Dr. Helmut Marko was de Australiër al langer op de hoogte van het feit dat hij het stoeltje van de Nederlander kon gaan overnemen.

Afgelopen dinsdag kwam plotseling het nieuws naar buiten dat De Vries was ontslagen bij AlphaTauri. De coureur uit Sneek zat langer op de schopstoel, maar dat hij zo snel het veld moest ruimen, had niemand verwacht. Althans, bijna niemand, want zowel Marko als Ricciardo wisten al dat er een verandering aan zou komen als laatstgenoemde zou presteren tijdens de bandentest op Silverstone. Ricciardo mocht afgelopen dinsdag achter het stuur kruipen van de RB19 en reed daar indrukwekkende rondetijden. Dit was voor Marko de bevestiging dat Ricciardo het racen nog niet iets verleerd en op dat moment greep hij dan ook de telefoon om De Vries in te lichten over zijn ontslag. Een verrassing voor de Nederlander, maar dat was het niet voor Ricciardo, zo heeft Marko nu bevestigd.

De Vries had lot niet meer in eigen handen

The Honeybadger wist namelijk al langer dat hij het stoeltje van De Vries zou krijgen als hij een goede indruk zou weten achter te laten tijdens de test op Silverstone. De Vries had zijn lot dus al niet meer in eigen handen. Het hing van Ricciardo af of hij zijn stoeltje zou verliezen. En zo geschiedde, want de man uit Perth werkte een bijzonder indrukwekkende testdag af, waarin hij zelfs een rondetijd liet noteren waarmee hij op de eerste startrij zou hebben gestaan bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. Christian Horner, teambaas van Red Bull, was aanwezig bij de testdag en belde direct met Marko toen hij de rondetijden van Ricciardo zag.

Ricciardo wist al dat hij stoeltje De Vries kon overnemen

Marko kreeg hiermee de bevestiging voor de deal die hij eerder met Ricciardo sloot: als je presteert tijdens de test, krijg je het stoeltje van De Vries. "Daniel wist voor de test op Silverstone al dat hij het stoeltje bij AlphaTauri zou krijgen als hij wist te presteren (tijdens de test, red.)", zo vertelt Marko aan F1 Insider. "En deze druk heeft hij meer dan overleefd." Marko belde vervolgens direct met De Vries om hem te ontslaan. Kort daarna werd Ricciardo gepresenteerd als nieuwe coureur van AlphaTauri.