Lars Leeftink

Dinsdag 27 juni 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam het gerucht naar buiten dat Ferrari gaat ingrijpen en de vloer volledig wil veranderen, gaf Christian Horner toe niet zonder de rivaliteit met Mercedes te kunnen, legde Rudy van Buren uit waarom Max Verstappen het in Canada zo lastig had met de temperatuur van zijn banden, gaf Helmut Marko toe dat Red Bull-teambaas Horner geen fan was van Nyck de Vries voor zijn komst naar AlphaTauri en liet Raymond Vermeulen (manager Verstappen) zich uit over de toekomst van Sergio Pérez. Dit is de GPFans Recap van 27 juni.

Van Buren legt uit waarom Verstappen in Canada moeite had met bandentemperatuur

Max Verstappen vertelde na afloop van de Grand Prix van Canada dat hij moeite had met het op temperatuur krijgen van zijn banden, juist omdat zijn Red Bull doorgaans zo goed met het rubber omgaat. Rudy van Buren legt uit wat de Nederlander hier precies mee bedoelde. Het hele interview lezen? Klik hier!

Horner over rivaliteit met Mercedes: "Je kan geen vrienden zijn met je rivalen"

Christian Horner, al jaren teambaas van Red Bull, geniet van de competitie binnen de Formule 1. Hij legt echter ook uit dat je daardoor eigenlijk geen vrienden kunt zijn met je rivalen. Red Bull en Mercedes streden vooral in 2021 fel met elkaar, iets wat momenteel niet het geval is. Hoewel Horner veel respect heeft voor Toto Wolff, teambaas van Mercedes, erkent hij ook dat de Zilverpijlen simpelweg tegenstanders zijn. Meer lezen? Klik hier!

Raymond Vermeulen niet rouwig als Pérez vertrekt: "Iedereen krijgt gelijk materiaal"

Sergio Pérez, de op papier voornaamste uitdager van Max Verstappen, kent voorlopig een seizoen waarin het op en af gaat. De Mexicaan heeft vanuit de Red Bull Racing-leiding te horen gekregen dat het tijd wordt om het wereldkampioenschap uit het hoofd te zetten en te focussen op het racen. Raymond Vermeulen, manager van Verstappen, heeft zich namens het kamp van Verstappen uitgesproken over de huidige situatie en de toekomst van de Mexicaan. Meer lezen? Klik hier!

'Ferrari neemt drastische maatregel en gaat aan de slag met nieuwe vloer'

Ferrari kent een vrij turbulent seizoen kent op en buiten de baan en zag al veel mensen vertrekken, terwijl de prestaties vrij matig zijn in 2023. Het Italiaanse team lijkt nu een drastische maatregel te nemen om in 2023 nog het tij te keren. De vloer van de SF-23 zou een metamorfose krijgen, waarmee het team een inhaalslag wil maken richting Verstappen en Red Bull Racing. Meer lezen? Klik hier!

Marko doet bijzondere onthulling over Horner en De Vries: "Hij was geen fan"

Nyck de Vries, bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 1, doet het voorlopig nog niet zoals hij en AlphaTauri en Red Bull Racing gehoopt hadden. De Nederlander lijkt snel te moeten gaan verbeteren in de koningsklasse, want Helmut Marko haalde de landgenoot van Max Verstappen binnen in zijn stal om te presteren. De Oostenrijker onthult echter dat bijvoorbeeld Christian Horner niet zo stond te springen om zijn komst. Meer lezen? Klik hier!