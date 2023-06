Remy Ramjiawan

Dinsdag 27 juni 2023 08:07

Red Bull-teambaas Christian Horner geniet van de competitie binnen de Formule 1, maar legt uit dat je daardoor eigenlijk geen vrienden kunt zijn met je rivalen. Red Bull en Mercedes zijn op dit moment wellicht wel elkaars uiterste en hoewel Horner veel respect heeft voor Toto Wolff, erkent hij ook dat de Zilverpijlen simpelweg competitie zijn.

Red Bull en Mercedes hebben hun periodes van dominantie binnen koningsklasse afgewisseld. Daar waar het Oostenrijkse team in 2010 begon met het verzamelen van de titels, deed Mercedes dat vanaf 2014. Uiteindelijk kon Max Verstappen met de wereldtitel eind 2021 het goud weer richting Milton Keynes brengen en vanaf 2022 kwam daar ook de constructeurstitel bij.

Artikel gaat verder onder video

'Dat is niet te doen'

In gesprek met Sky Sports F1 gaat Horner in op vriendschappen binnen de Formule 1. "Ik denk dat je nooit echt goede maten kan zijn met je rivaal. Ik denk dat dat niet te doen is", zo vindt Horner. Uiteindelijk is de Formule 1 een teamsport en daar ligt volgens hem dan ook de loyaliteit. "Kijk ik wil dat iedereen binnen mijn team ziet dat tegen wie we ook racen, dat is onze competitie. Dat is waarom we er zijn, om met hen te concurreren. Als team zijnde, zijn we verenigd", gaat de teambaas verder.

Respect

De rivaliteit tussen Mercedes en Red Bull Racing is in Abu Dhabi 2021 tot een kookpunt gekomen, maar Horner deelt wel de complimenten uit aan zijn collega bij Mercedes. "Ik heb een heleboel respect voor wat Toto allemaal heeft gedaan en ook heeft bereikt. Wij hebben twee hele verschillende karakters en persoonlijkheden. Hij zal - onvermijdelijk - de media gebruiken om de druk bij ons op te voeren of om de spotlight op ons te zetten en visa versa", aldus Horner die wijst naar de gebruikelijke spelletjes binnen de Formule 1.