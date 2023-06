Lars Leeftink

Dinsdag 27 juni 2023 18:03 - Laatste update: 18:05

Ferrari, dat een vrij turbulent seizoen kent op en buiten de baan, lijkt een drastische maatregel te nemen om in 2023 nog het tij te keren. De vloer van de SF-23 zou een complete metamorfose krijgen, waarmee het team een inhaalslag wil maken.

Daar waar Ferrari waarschijnlijk in 2023 had gehoopt om het hele seizoen mee te doen met Max Verstappen en Red Bull Racing om zeges en misschien wel het kampioenschap, heeft het team nu zowel Mercedes als Aston Martin voor zich. Op de baan zijn betrouwbaarheidsproblemen en de degradatie van de banden het voornaamste probleem, terwijl er ook wel weer fouten door zowel de coureurs als de strategische afdeling zijn gemaakt. Tot nu toe verloopt 2023 dus alles behalve soepel voor het Italiaanse team, maar daar wil teambaas Frederic Vasseur met zijn technische team verandering in gaan brengen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Jordan kan waarde Alpine niet geloven: "Hoeveel moet Red Bull dan wel niet waard zijn?"

Nieuwe vloer

Dit weet Formu1a.uno te melden. Enrico Cardile, hoofd van de afdeling waar ze zich focussen op het chassis, is van plan om binnen enkele raceweekenden een nieuwe en verbeterde vloer klaar te krijgen voor gebruik. Dat klinkt alsof het nog voor de zomerstop, eind juli, moet gaan gebeuren. De vloer is een belangrijk en tevens het meest geheime onderdeel van de auto. Het belang van deze geheimen bleek wel toen iedereen er bovenop zat toen de RB19 in de lucht hing tijdens het raceweekend in Monaco en de fotografen en teams hun kans zagen om foto's van de vloer te maken. Of Ferrari de nieuwe vloer ook op basis van die van Red Bull heeft aangepast, is niet duidelijk.

Stijgende lijn

De nieuwe vloer moet ervoor gaan zorgen dat het team een stijgende lijn in kan gaan zetten. In Spanje werd er al een upgradepakket gebracht, maar dankzij teleurstellende resultaten en verkeerde data vanuit de windtunnel leverde dat niet meteen het gewenste resultaat op. In Canada ging het beter en kwam Ferrari op P4 en P5 terecht. Toch staat het nog ruim achter Aston Martin en Mercedes in de strijd om P2.