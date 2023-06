Lars Leeftink

Eddie Jordan was stomverbaasd toen hij hoorde van het nieuws omtrent de aandelen van Alpine, waarin deels is geïnvesteerd door onder meer Hollywood-ster Ryan Reynolds. Het in Enstone gevestigde Formule 1-team en zijn Franse autopartners zagen een aandeel van 24% in het bedrijf overhandigd worden aan RedBird Capital, die de krachten bundelde met Reynolds en acteur Michael B Jordan om de deal af te ronden.

Vorige maand liet F1 CEO Stefano Domenicali al weten dat teams in de Formule 1 aanbiedingen van bijna een miljard af moesten slaan, maar dat dit dus de huidige waarde is van een F1-team. De waarde van Alpine is nu dus gegroeid na 700 miljoen pond als gevolg van de overname die gisteren werd afgerond. Jordan, voorheen de teammanager bij Jordan F1, bestempelde de deal als absurd. Hij gelooft niet dat het op vier na beste team in F1 zoveel waard zou kunnen zijn.

Niet logisch

“Ik geloof het niet”, zei Jordan tegenover GB News. "Ik zal de term 'nepnieuws' misschien nog net niet gebruiken, maar vanuit boekhoudkundig oogpunt is het [bedrag] absoluut onmogelijk, puur omdat het financiële model niet klopt. Het is allemaal erg leuk en erg sexy om deze cijfers naar buiten te brengen, maar ze moeten worden ondersteund en ze moeten worden geautoriseerd. Ik heb gemerkt dat er geen enkele reactie is gekomen van Alpine en ook niet van Renault, de grootaandeelhouder."

Red Bull

Wat Jordan zich hardop afvraagt na de deal, is wat de waarde van de vier topteams dan wel niet moet wezen. De kans dat Ferrari, Mercedes, Aston Martin en Red Bull Racing nog meer waard zijn, is groot. Jordan kan zich de bedragen amper voorstellen wanneer iemand überhaupt kans zou willen maken om aandelen te kopen van één van deze topteams. “Dat vind ik op zich best vreemd. Iets van dat niveau [Alpine] waarderen op een brutowaarde van 700 miljoen pond is belachelijk. Het is belachelijk, want wat is dan de waarde van Ferrari, Mercedes of Red Bull? Dat is wat ik beschouw als de waarde van die teams en Alpine komt daar nog niet eens bij in de buurt.”