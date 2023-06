Brian Van Hinthum

Toto Wolff werkt met Mercedes hard aan het terugkeren naar de top en het dichten met het gat naar Red Bull Racing en daarvoor heeft de Oostenrijker alle neuzen dezelfde richting op. De teambaas vertelt over zijn 'No dickheads'-beleid, waarbij is geen ruimte is voor mensen zonder integriteit.

Het seizoen van Mercedes begon met een ongelofelijke domper toen bleek dat de Duitse formatie niet dichterbij Red Bull was gekomen, maar in plaats daarvan juist op een grotere achterstand was gezet. De twijfel in Brackley sloeg toe en er werd zelfs gesproken over het overboord gooien van het complete W14-concept. In de fabriek zijn de medewerkers opnieuw aan de tekentafel gaan zitten en daar zijn een aantal upgrades uit gerold voor de Grand Prix van Monaco. De veranderingen kwamen pas écht goed tot zijn recht tijdens de race in Barcelona en dat zorgde voor een dubbel podium.

Complexe mensen

Inmiddels is men dus steeds een beetje optimistischer richting de rest van het seizoen en de kansen om het gat met Red Bull te dichten en inmiddels is zelfs de tweede plek in het wereldkampioenschap in handen van Wolff en zijn mannen. De Oostenrijker probeert een plan op basis van positiviteit te handhaven volgens het concept van de All Blacks, het Nieuw-Zeelandse rugbyteam. "Soms zijn de beste mensen de meest complexe mensen. Je moet uiteindelijk weten dat iedereen anders is", vertel Wolff in gesprek met Sky Sports.

Geen klootzakken

De Oostenrijker vervolgt. "Het is mijn taak om een omgeving te creëren waarin iedereen vooruit komt. Je kunt complex zijn, je kunt kieskeurig zijn. We accepteren mensen die op het randje zijn, dat is geen probleem. We willen de beste mensen hebben. Zoals ik al eerder zei: die zijn complex. We vallen echter altijd terug op het All Blacks-principe: geen klootzakken. Als je de basiswaarden qua integriteit, loyaliteit en waarachtigheid mist, dan hoor je hier niet thuis", besluit de man die sinds 2013 aan het roer staat bij de Zilverpijlen.