Lewis Hamilton suggereerde tijdens de F1 Grand Prix van Monaco dat zijn ploegmaat George Russell wordt voorgetrokken. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft op de uitspraken van de zevenvoudig wereldkampioen gereageerd.

Een van de grote onderwerpen van gesprek tijdens de afgelopen winterstop van de Formule 1 was de aankondiging van Hamilton dat hij Mercedes verlaat aan het eind van 2024 en de overstap zal maken naar Ferrari. Hij heeft geen enkele Grand Prix op zijn naam weten te schrijven sinds de huidige technische reglementen hun intrede maakten in 2022. Bekers voor de tweede en derde plaats werden hier en daar nog wel binnengesleept, maar Hamilton komt dit seizoen niet eens meer in de buurt van het podium. Het was tijd voor verandering en dus zal de Brit zich vanaf volgend jaar bij Ferrari voegen, het Italiaanse team dat tot nu toe een kwart van de races in 2024 heeft gewonnen.

Russell krijgt voorrang

Aangezien Russell wel bij de Zilverpijlen blijft, krijgt hij natuurlijk alles mee, van upgrades voor de W15-bolide tot nieuwe informatie tijdens technische besprekingen. Hamilton zal steeds minder meekrijgen van Mercedes, zodat hij minder kennis kan meenemen naar Ferrari. Dat op zich is niet raar; zo wordt bijvoorbeeld Adrian Newey ook niet meer betrokken bij vergaderingen sinds hij zijn afscheid bij Red Bull heeft aangekondigd. Het is Hamilton wel opgevallen dat Russell voorrang lijkt te krijgen. "Ik ga ervan uit dat ik de rest van het jaar niet voor George zal staan in de kwalificaties, maar we moeten gewoon blijven pushen," zei de man uit Stevenage tegenover Sky Sports F1.

Af en toe gespannen

"Zijn alle coureurs niet soms een beetje sceptisch?", reageerde Wolff tegenover de media in Monaco, waar ook GPFans aanwezig was, op de uitspraak van Hamilton. "Ik denk dat we als team hebben laten zien dat we altijd proberen een juiste balans te vinden tussen teamgenoten, zelfs in de meest gespannen competities, en dat we daarin transparant en eerlijk zijn. Ik denk dat er geen moment was waarop we een race probeerden te managen, met de Grand Prix van Abu Dhabi in 2016 als uitzondering, en sindsdien hebben we het niet meer gedaan." Hamilton probeerde Nico Rosberg op te houden in het gevecht om de titel in de hoop dat de Duitser ingehaald zou worden. Hij werd vanaf de pitmuur meermaals verteld dat hij sneller moest rijden. "Ik kan het begrijpen dat je als coureurs het beste uit jezelf en het team wil halen, en soms kan je dat in twijfel trekken als het tegenzit. We proberen het beste te halen uit de relatie en de resultaten voor zijn laatste seizoen te maximaliseren. En zoals altijd tussen coureurs, het kan af en toe gespannen zijn, omdat iedereen zijn best wil doen." Ook al heeft Russell Hamilton in zeven van de acht kwalificaties tot nu toe verslagen, dat is volgens de teambaas geen bewijs dat Russell daarom vanaf nu altijd sneller zal zijn. "Ik zie dat niet als een trend."

