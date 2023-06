Brian Van Hinthum

Dinsdag 27 juni 2023 08:47

Sergio Pérez kent voorlopig een seizoen met pieken en dalen en de Mexicaan heeft vanuit de Red Bull Racing-leiding te horen gekregen dat het tijd wordt om het wereldkampioenschap uit het hoofd te zetten en te focussen op het racen. Raymond Vermeulen, manager van Verstappen, gaat in op de lastige positie naast de Nederlande.

Met een reeks lastige races lijkt Pérez voorlopig zijn titelaspiraties in de koelkast te kunnen zetten en ook vanuit kamp Red Bull lijkt men momenteel geen rekening meer te houden met een titelstrijd tussen Pérez en Verstappen. Christian Horner zei na de Grand Prix van Spanje zelfs dat de Mexicaan nu tegen een dergelijke achterstand aankijkt dat hij beter niet meer op de titel kan focussen en dat het verstandiger is om weer gewoon zonder druk in zijn hoofd te gaan rijden, zoals de eerste races van het seizoen.

Lastige positie

De Mexicaan gaf aan tussen Spanje en het komende weekend op de fabriek geweest te zijn om zijn verstand op nul te zetten en gesprekken te voeren om weer klaar te zijn voor de volgende race. Hoewel Helmut Marko recent aangaf dat de positie van Pérez gewoon veilig is, blijft het onrustig over de toekomst van Mexicaan. Niet gek natuurlijk, want de positie naast Verstappen is nu eenmaal één van de lastigste, zo niet dé lastigste plek op de grid, daar je moet opboksen tegen misschien wel de snelste coureur op de grid waar een heel team omheen is gebouwd.

Nieuwe teamgenoot?

Dus maakt ook Vermeulen zich niet druk of het nu Pérez is naast Verstappen of een hele andere coureur. "Teammaatjes? Laat maar komen: iedereen krijgt gelijk materiaal. En iedereen is vrij om Max te verslaan, toch?”, vertelt hij in gesprek met FORMULE 1 Magazine. Een overgang van Verstappen lijkt in ieder geval voorlopig uitgesloten. "Waarom zou Max in deze situatie nu een overstap maken? We zijn daar niet in geïnteresseerd. Maar het is een kleine wereld, iedereen en alles praat met elkaar en wij hebben een commitment tot 2028. En zoals je ziet: Max zit in de rol van zijn leven, we rijden zonder druk."