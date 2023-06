Lars Leeftink

Dinsdag 20 juni 2023 21:41 - Laatste update: 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat Angela Cullen zich prima vermaakt tijdens haar leven buiten de Formule 1, liet Lewis Hamilton weten sinds afgelopen weekend te weten wat de RB19 van Max Verstappen zo sterk maakt in 2023, besprak Verstappen zijn rol als stiefvader van het dochtertje van vriendin Kelly Piquet en liet Helmut Marko weten te betwijfelen of Mercedes wel onder de budgetcap blijft. Dit is de GPFans Recap van 20 juni.

Artikel gaat verder onder video

Angela Cullen geniet van leven buiten Formule 1 en poseert met nieuwe 'crew'

Het kwam voor veel mensen als een verrassing toen Lewis Hamilton en Angela Cullen besloten om uit elkaar te gaan. Inmiddels lijkt laatstgenoemde een compleet nieuw leven opgebouwd te hebben en geniet ze van het leven buiten de Formule 1, zoals op haar Instagram te zien valt, met nieuwe mensen op zich heen. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton kent verschil tussen auto Red Bull en Mercedes: "De achterkant"

Wat is nou het grootste verschil tussen de auto van Mercedes en de auto waarin Max Verstappen in 2023 met Red Bull Racing aan het domineren is? Lewis Hamilton denkt deze vraag sinds afgelopen weekend te kunnen beantwoorden. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 is het geheim van de RB19 de achterkant van de auto. Hamilton kreeg in Canada de kans om de achterkant aan het werk te zien. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton post vol trots selfie met Verstappen en Alonso na Canada

De verhitte titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen in 2021 zou ervoor gezorgd hebben dat de relatie tussen het tweetal zeer onderkoeld is geraakt. Inmiddels lijkt dat in het verleden te liggen en kunnen de twee weer prima door één deur. Hamilton gooit nu zelfs een selfie met Verstappen op zijn Instagram. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen over rol als stiefvader van dochtertje Kelly Piquet: "Heel lief en heel leuk"

Max Verstappen is vooral in het nieuws terug te vinden als tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1, maar in zijn privéleven heeft hij een relatie met Kelly Piquet. De Braziliaanse heeft een dochtertje uit een vorige relatie en daar is Verstappen nu eigenlijk de stiefvader van. Tijdens het raceweekend in Canada ging de Nederlander daar een klein beetje op in, aangezien het afgelopen zondag Vaderdag was. Meer lezen? Klik hier!

Helmut Marko legt uit waarom hij Verstappen niet op Nordschleife wil laten rijden

Een tijdje geleden werd duidelijk dat Dr. Helmut Marko aan Max Verstappen geen toestemming gaf om in september net als Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel deel te nemen aan de 12h Nürburgring. De Nederlander liet weten een verbod van de Oostenrijker gekregen te hebben en nu legt Marko op zijn beurt uit waarom hij geen toestemming verleent. Meer lezen? Klik hier!

Marko betwijfelt of Mercedes binnen budgetplafond blijft: "Iets om aan FIA te vragen"

Helmut Marko, de hoofdadviseur van Red Bull, heeft zijn vraagtekens gezet bij de upgrades van Mercedes. De Duitse renstal heeft haar W14-bolide met allerlei nieuwe onderdelen voorzien en heeft zelfs het zero-sidepodconcept naast zich neergelegd. Marko vraagt zich af of het team van Lewis Hamilton en George Russell nog binnen het budgetplafond kan blijven. Meer lezen? Klik hier!