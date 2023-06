Brian Van Hinthum

Dinsdag 20 juni 2023 10:02

Begin dit seizoen was het voor veel mensen een grote schok dat Lewis Hamilton en Angela Cullen besloten hadden om uit elkaar te gaan. Inmiddels lijkt laatstgenoemde een compleet nieuw leven opgebouwd te hebben en geniet ze van het leven buiten de Formule 1, zoals op haar Instagram te zien valt.

Hamilton en Cullen leken sinds ze zeven jaar geleden de samenwerking met elkaar aangingen onafscheidelijk van elkaar. De Nieuw-Zeelandse werd destijds aangewezen als de fysiotherapeute van Hamilton, maar bekleedde uiteindelijk een veel belangrijkere rol dan dat. Ook op mentaal gebied speelde zij tijdens de samenwerking met de Brit een belangrijke rol voor de man uit Stevenage. Tijdens Grand Prix-weekenden was de blondine amper weg te denken aan de zijde van Hamilton en tijdens de televisie-uitzendingen zagen we haar dan ook bijna altijd naast de zevenvoudig wereldkampioen.

Donderslag bij heldere hemel

Op de vrijdag in Djedda kwam het nieuws over het vertrek van Cullen dan ook als donderslag bij heldere hemel. Hamilton en Cullen maakten ineens bekend dat zij de zakelijke relatie beëindigd hadden en dus gaat de zevenvoudig wereldkampioen verder zonder de dame die zeven jaar lang aan zijn zijde stond. Het nieuws zorgde destijds voor een golf aan verbaasde reacties zowel binnen als buiten de paddock. Het tweetal maakte later nog bekend dat het in ieder geval niet om ruzie ging en ze in vrede uit elkaar zijn gegaan.

Nieuw leven Cullen

Na de nodige mooie woorden over en weer lijkt Cullen nu volledig de Formule 1 achter zich gelaten te hebben. De blondine poseert namelijk op haar Instagram met haar nieuwe 'crew' bij het Bali Trainings Centre op Indonesië waar zij lijkt te genieten van haar tijd buiten de paddock. Hamilton gaf overigens recent nog aan op een snelle reünie met Cullen te hopen. "Ik mis haar elke dag. Ze was elke dag een frisse wind voor me. Ze was altijd een grote hulp tijdens de zeven jaar dat we samenwerkten. Ze was en is nog steeds een goede vriendin"