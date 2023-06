Vincent Bruins

20 juni 2023

Helmut Marko, de hoofdadviseur van Red Bull, heeft zijn vraagtekens gezet bij de upgrades van Mercedes. De Duitse renstal heeft haar W14-bolide met allerlei nieuwe onderdelen voorzien en heeft zelfs het zero-sidepodconcept naast zich neergelegd. Marko vraagt zich af of het team van Lewis Hamilton en George Russell nog binnen het budgetplafond kan blijven.

Sinds de Grand Prix van Monaco vorige maand rijdt Mercedes met een aangepaste vloer, een verbeterde voorwielophanging en nieuwe sidepods. Met een totaal van 23 verdiende punten was dat tot op dat moment hun meest succesvolle raceweekend. Hamilton versloeg vervolgens Lando Norris en Carlos Sainz op jacht naar de tweede plek in de Grand Prix van Spanje. George Russell maakte negen posities goed om derde te worden in Barcelona. Zo sleepte Mercedes nog eens 33 punten binnen om Aston Martin voorbij te gaan in het constructeurskampioenschap. Hamilton behaalde tijdens de Grand Prix van Canada afgelopen zondag zijn tweede podium op rij met de derde plaats achter Max Verstappen en Fernando Alonso.

Meer in pijplijn van Mercedes

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zitten er nog meer upgrades in de pijplijn: "We brengen een grotere naar Silverstone, en dan zouden we er nog een moeten hebben voordat we het werk stilleggen [voor de zomerstop]. Het leren over de auto is veel sneller gegaan sinds we het concept een beetje hebben veranderd. We zullen behoorlijke stappen vooruit maken in de komende vier races. Ik denk dat we de simulaties beter begrijpen. Wat we daar zien correleert met wat we op het circuit zien en dat was een probleem van ons in de afgelopen anderhalf jaar. We hebben goede prestatieverbeteringen gezien in de [wind]tunnel en we begrijpen beter wat de auto nodig heeft om snel te gaan, en hoe de afstellingen eruit moeten zien. Over het algemeen worden de stappen dus groter. Ik denk dat we goed op weg zijn."

Stijgende lijn

De hoofdadviseur van Red Bull zet dus echter zijn vraagtekens bij deze upgrades: "Mercedes lag slechts drie tienden achter in Spanje," zo begon Marko tegenover oe24. "Ik vraag me af of de verbeteringen slechts te danken zijn aan het circuit van Barcelona zelf. Ik geloof namelijk niet in een stijgende lijn bij Mercedes." De 80-jarige Oostenrijker denkt ook na over het budgetplafond en of Mercedes zich daar wel aan kan houden: "Ik vraag me eigenlijk af hoe [de financiële situatie] zal uitpakken, nadat ze de auto met allerlei upgrades hebben voorzien. Maar dat is iets om aan de FIA te vragen."