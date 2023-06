Vincent Bruins

Maandag 19 juni 2023 00:34

Max Verstappen domineerde de Grand Prix van Canada om zo zijn zesde overwinning van het seizoen binnen te slepen. De wedstrijd op het Circuit Gilles Villeneuve verliep echter niet geheel vlekkeloos voor de Nederlander. Dr. Helmut Marko, hoofdadviseur van Red Bull, reageerde bij de Oostenrijkse tv-zender ServusTV op momentjes van de regerend wereldkampioen.

Verstappen ving de Formule 1-race in Montreal aan vanaf pole position na een enerverende kwalificatie. Hij wist de gehele race Fernando Alonso en Lewis Hamilton achter zich te houden en ging alle zeventig ronden aan de leiding. Teamgenoot Sergio Pérez klokte echter de snelste tijd, dus het was geen grand slam voor Verstappen, maar na het verdienen van de honderdste overwinning van Red Bull zal hij daar niet om treuren.

Artikel gaat verder onder video

Eliteclub

"We hadden het vooraf nooit voor mogelijk gehouden om toe te treden tot de eliteclub van teams met honderd zeges. Het was echter niet makkelijk," legde Marko uit. "We hadden problemen met het op temperatuur krijgen van de harde banden. De race was lastiger dan dat we vooraf hadden gedacht. Gelukkig moest Ferrari zo ver achter ons starten; zij waren namelijk op beide compounds het snelst."

OOK INTERESSANT: Hamilton ziet bevestiging met P3 in Canada: "We gaan de goede kant op"

Vogel en tv-schermen

"Max heeft zelf ook nog twee momentjes gehad vandaag," vervolgde de 80-jarige Oostenrijker. "Ten eerste raakte hij een vogel en dat is voor de vogel niet goed afgelopen. Gelukkig hadden we geen schade opgelopen aan de koeling. Ten tweede is hij wat te overmoedig over de kerbs gegaan. Misschien was hij naar de tv-schermen aan het kijken, zoals hij wel vaker doet. Maar het is ongelooflijk hoeveel denkcapaciteit hij nog over heeft en het overzicht dat hij heeft." Verstappen leek zo relaxed achter het stuur te zitten dat hij over de boardradio zelfs even moest lachen om het momentje waarop hij bijna zijn RB19 in de muur zette.