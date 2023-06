Vincent Bruins

Dinsdag 20 juni 2023 14:01 - Laatste update: 14:03

Max Verstappen kennen we voornamelijk als de tweevoudig en regerend wereldkampioen in de Formule 1, maar in zijn privéleven heeft hij een relatie met Kelly Piquet. De Braziliaanse heeft een dochtertje uit een vorige relatie en daar is Verstappen nu eigenlijk de stiefvader van. Tijdens het raceweekend in Canada ging de Nederlander daar een klein beetje op in, aangezien het afgelopen zondag Vaderdag was.

Vanaf 2017 had Piquet een relatie met Daniil Kvyat, de coureur die toevallig door Verstappen werd vervangen bij Red Bull Racing vanaf de Spaanse Grand Prix van 2016. In juli 2019 kreeg het stel hun dochtertje Penelope, maar een paar maanden later liep de relatie al stuk. In januari 2021 maakten Piquet en Verstappen hun gloednieuwe relatie publiekelijk met een Instagrampost waarin ze samen Nieuwjaarsdag vierden.

Penelope

Sinds de twee bij elkaar zijn, lijkt Verstappen steeds meer betrokken te zijn bij stiefdochtertje Penelope die volgende maand haar vierde verjaardag viert. Afgelopen maart stond het gezin op de Instagram van Piquet gehuld in een rode raceoverall om te gaan karten in Bahrein.

Daarnaast zien we Penelope ook wel eens verschijnen tijdens Twitch-streams van Verstappen wat zorgt voor hilarische momenten.

Minder gestoord bij belangrijkste wedstrijden

"Een overwinning is altijd goed. Daar is mijn vader het blijst mee, denk ik," antwoordde Max op de vraag of hij iets voor zijn vader Jos kon doen op Vaderdag afgelopen zondag. Zoals we natuurlijk weten, won hij dan ook de wedstrijd in Montreal. Bij Viaplay ging hij in op zijn rol als stiefvader, nadat hij de vraag kreeg of hij zich ook echt stiefvader voelt: "Dat hoort er allemaal bij," zo doelt Verstappen op de schattige beelden van zijn simrace-livestreams die zo nu en dan voorbijkomen. "Het is heel lief en heel leuk. Bij de streams die we doen, heb je wat minder concentratie voor nodig. Bij de belangrijkste wedstrijden word ik natuurlijk wat minder gestoord. Dat soort dingen horen erbij."