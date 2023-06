Lars Leeftink

Lewis Hamilton weet wat het grootste verschil is tussen de auto van Mercedes en de auto waarin Max Verstappen in 2023 met Red Bull Racing aan het domineren is. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 is het geheim van de RB19 de achterkant van de auto. Deze conclusie trekt hij nu de Brit achter de auto van Verstappen heeft gereden.

In 2023 hadden zowel Hamilton als Mercedes hoop dat het team weer kon strijden om de prijzen. Daar waar het team beter van start is gegaan dan in 2022 en de recente upgrades de auto verbeterd heeft, is het gat met Red Bull op zowel de zaterdag als de zondag nog steeds groot. Aston Martin is voor nu de voornaamste concurrent van het team dat van 2014 tot en met 2020 de sport domineerde.

Hamilton over RB19

Tijdens de persconferentie in Canada beantwoordde Hamilton de vraag wat nou het grootste verschil is tussen de RB19 en de W14. Hij kan hier nu voor het eerste op antwoorden omdat hij achter Verstappen reed in Canada. "De achterkant op lage snelheid. Ik heb een tijdje achter Max gereden en de achterkant van hun auto is erg goed. Zijn achterkant breekt niet uit en hij rijdt zo tien wagenlengtes weg bij het uitgaan van de bochten. Ik denk dat Fernando juist erg sterk is tijdens het remmen en hij was opvallend sterk in bocht 2 en bocht tien [langzame bochten]."

Contract Hamilton

Hamilton heeft officieel nog geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst in de Formule 1. De Brit is nog steeds op zoek naar zijn achtste wereldkampioenschap en lijkt deze in 2023 wel te kunnen vergeten. Voor nu lijken drie opties realistisch. Hij tekent nog een contract bij Mercedes, hij vertrekt naar Ferrari of hij gaat na 2023 met pensioen. Het lijkt de eerste optie te worden, iets wat wel blijkt uit de uitspraken van zowel Hamilton als Mercedes-teambaas Toto Wolff over de gesprekken die momenteel gevoerd worden. Toch is het nog wachten op een officiële bevestiging.