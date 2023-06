Lars Leeftink

Dinsdag 20 juni 2023 17:28 - Laatste update: 17:29

Afgelopen zaterdag werd de achtste kwalificatie van het seizoen verreden. In 2023 is het tot nu toe vooral Red Bull Racing geweest dat op zaterdag de dominante factor is gebleken. Max Verstappen greep op het circuit in Canada pole nummer vijf van het seizoen en nummer 25 alweer in zijn carrière. Het gaat daarmee voorlopig makkelijker dan in 2022.

Toen was het namelijk Ferrari dat met Charles Leclerc het hoogste aantal pole positions zou veroveren. Verstappen was wel de enige die kon concurreren met de Monegask, maar de rest had vaak het nakijken. Ferrari en Red Bull waren in 2022 sowieso het sterkst op zaterdag, want de rest kon niet met enige regelmaat meedoen om pole position. De enige auto die daar af en toe bij in de buurt kwam, was die van Mercedes. Hoe is dat in 2023?

Pole positions 2023

Afgelopen weekend in Canada wist Verstappen alweer zijn vijfde pole position van het seizoen te veroveren, zijn derde op rij na Monaco en Spanje. In Miami was het nog Sergio Pérez die zijn tweede pole position van het seizoen veroverde. De Mexicaan kwam daar toen mee op gelijke hoogte, maar dat is dus al verleden tijd. In Bakoe, een week eerder, was het Charles Leclerc die als eerste coureur in 2023 die niet voor Red Bull rijdt een pole position veroverde. Vorig jaar was Leclerc nog ijzersterk op dit gebied, maar in 2023 was het na vier races pas raak voor de Monegask.

In Australië was het Verstappen die, mede dankzij een crash van Pérez, erin slaagde om pole position voor de race te veroveren. Een race die hij zou winnen. In Saoedi-Arabië was het Pérez die zijn eerste pole position veroverde voor de race, een race die hij uiteindelijk ook zou winnen. Tijdens het openingsweekend in Bahrein werd hij nog tweede tijdens de kwalificatie, achter Verstappen. De Nederlander zou die race vanaf P1 met speels gemak winnen. Voorlopig is Red Bull dus niet alleen op de zondag, maar ook op de zaterdag aan het domineren, daar waar het vorig jaar toch voornamelijk Ferrari was.

Overzicht pole positions 2023