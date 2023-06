Brian Van Hinthum

Dinsdag 20 juni 2023 11:01

Lewis Hamilton en Max Verstappen beleefden in 2021 een zeer verhit gevecht om de wereldtitel en daarna zou de relatie tussen het tweetal zeer onderkoeld zijn geraakt. Inmiddels lijkt dat in het verleden te liggen en lijken de twee weer prima door één deur te kunnen. Hamilton gooit nu zelfs een selfie met Verstappen op zijn Instagram.

Na het zenuwslopende 2021-seizoen, waarin Verstappen uiteindelijk in de laatste ronde van Abu Dhabi aan de haal ging met de wereldtitel, leek de relatie tussen Verstappen en Hamilton allesbehalve ideaal te zijn. Ook tussen de fans van beide heren was het haat en nijd. Inmiddels is het natuurlijk alweer ruim anderhalf jaar na die zenuwslopende race in Abu Dhabi en zoals vaak het geval is lijkt tijd alle wonden te helen. Zo ook bij Hamilton en Verstappen.

Groot respect tussen drie kampioenen

De twee heren leken absoluut geen vrienden meer na dat seizoen, maar lijken nu toch weer een stuk beter door één deur te kunnen. Eerder in het weekend zagen we al hoe Hamilton op de persconferentie na afloop van de Grand Prix van Canada een selfie nam met Verstappen en Fernando Alonso en nu mogen we daar eindelijk het resultaat van zien. Hamilton heeft de foto met zijn twee mede-wereldkampioenen en podiumbezoekers in Canada namelijk op Instagram gegooid. Het respect voor Verstappen en Alonso blijkt groot: "Ik heb zeker plezier gehad. Het is geweldig om onderdeel te zijn van een volledig kampioenenpodium", schrijft de Brit onder meer bij zijn post.

De doelbewuste foto van Hamilton, Verstappen en Alonso is de tweede in de slide hieronder