Eerste vrije training Canada loopt in de soep, Verstappen vervangt motoronderdelen | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Zaterdag 17 juni 2023 00:50

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De vrijdag stond natuurlijk in het teken van de vrije trainingen voor de Grand Prix van Canada, al werd het een hele andere dag dan we gewend zijn. De eerste training in Montreal liep volledig in de soep door een technisch mankement aan de camera's op het Circuit Gilles Villeneuve. Door de problemen kon de eerste training slechts vijf minuten duren en besloot de FIA om de tweede training een half uur eerder te laten beginnen. Lewis Hamilton ging daarnaast in op zijn contractsituatie bij Mercedes en de gesprekken die gevoerd worden.

Directeur Circuit Zandvoort reageert op mogelijke vermakelijkheidsbelasting Dutch GP

De gemeente Zandvoort heeft een voorstel klaarliggen om vermakelijkheidsbelasting in te voeren, zo wist NH Nieuws deze vrijdagochtend te melden. Dat zou betekenen dat Circuit Zandvoort mogelijk negen ton zal moeten overmaken naar de gemeentekas na de ticketverkoop voor de Formule 1 Grand Prix van Nederland. Robert van Overdijk, algemeen directeur van Circuit Zandvoort, reageert hierop tegenover onder andere GPFans.

Voorbereidingen Dutch Grand Prix in volle gang: dit is alles wat nieuw is

Over iets meer dan twee maanden is het zo ver: de 35e Grand Prix van Nederland gaat dan van start. De Dutch Grand Prix staat op de planning voor 27 augustus. Het zal alweer de derde Formule 1-race op Zandvoort zijn in het moderne tijdperk van de koningsklasse. GPFans was aanwezig bij een presentatie van het circuit in de duinen en dit is alles wat nieuw is voor de Dutch Grand Prix van 2023.

Hamilton bevestigt dat Mercedes-deal nog zeker niet rond is: "Zeer complexe contracten"

Het is de afgelopen week behoorlijk druk rondom de toekomst van Lewis Hamilton. Volgens berichten in de media zou het een kwestie van dagen zijn tot de Brit een krabbel zet onder een nieuw Mercedes-contract, maar de man in kwestie lijkt weinig trek te hebben om haast te maken. Hij geeft echter wel aan nog lang te willen racen.

Bottas het snelst tijdens ultrakorte eerste vrije training Canada, VT2 vervroegd

Valtteri Bottas heeft de ultrakorte eerste vrije training in Canada als snelste afgesloten. In totaal is er maar vijf minuten actie op de baan geweest. Lance Stroll klokte de tweede tijd en Fernando Alonso eindigde op P3. Al met al dus een opvallende top drie, na een opmerkelijke vrije training. De sessie werd namelijk al na vijf minuten afgevlagd met een rode vlag en door problemen met de camera's op het circuit kon de veiligheid niet gegarandeerd worden. Er kon dus niet meer gereden worden.

Verstappen en vijf andere coureurs verwisselen motoronderdelen in Canada

We zijn inmiddels al wat verder in het seizoen en dus zien we steeds vaker dat teams beginnen met het vervangen van onderdelen aan de auto. Ook in Canada was dat weer het geval. Een paar coureurs, waaronder Yuki Tsunoda, Alex Albon en Max Verstappen, hebben hun team motoronderdelen zien vervangen voor aanvang van het weekend van de Formule 1 Grand Prix van Canada. Er worden, ondanks al deze verwisselde motoronderdelen, geen gridstraffen uitgedeeld.