Brian Van Hinthum

Vrijdag 16 juni 2023 17:59 - Laatste update: 18:40

Het is de afgelopen week behoorlijk druk rondom de toekomst van Lewis Hamilton. Volgens berichten in de media zou het een kwestie van dagen zijn tot de Brit een krabbel zet onder een nieuw Mercedes-contract, maar de man in kwestie lijkt weinig trek te hebben om haast te maken. Hij geeft echter wel aan nog lang te willen racen.

Het aflopende contract van Hamilton, dat dus na 2023 op zijn eind loopt, blijft onderwerp van gesprek binnen en buiten de Formule 1-paddock. De Britse coureur is inmiddels 38 jaar oud, maar lijkt nog geen afscheid te willen nemen van zijn geliefde sport en is nog altijd op jacht naar wereldtitel nummer acht. Aan zijn pensioen denken, wil de 102-voudig Grand Prix-winnaar dus ook nog niet. In de eerste weken van het seizoen werd zijn naam regelmatig in verband gebracht met Ferrari, maar die geruchten wimpelde hij resoluut af.

Artikel gaat verder onder video

Snelle deal?

De afgelopen week zei Toto Wolff dat hij zeer spoedig witte rook verwacht. "Het gaat snel gebeuren. We hebben het eerder over dagen dan over weken. We doen hard ons best [om het voor de Grand Prix van Canada klaar te hebben]. Ik zie hem vandaag en misschien zullen we er dan over praten", zei hij aan het begin van de week. Hamilton lijkt er op zijn beurt een stuk minder snel doorheen te willen gaan. "Het is hetzelfde als de voorgaande twee races. Daar is op dit moment weinig aan toe te voegen. Op het moment dat ik iets voor jullie heb, laat ik het weten", vertelt hij aan Sky Sports.

Complexe situatie

De meeting waar Wolff het over had, die was er in ieder geval wél. "Ja, we hebben een goede meeting gehad. Maar het zijn zeer complexe contracten. Het is niet gewoon een simpel coureurscontract", licht hij een tipje van de sluier. Met zijn uitspraken lijkt Hamilton te bevestigen dat de nieuwe verbintenis op korte termijn vóór de Grand Prix van Canada - zoals Wolff eerder zei - verre van zeker is. "Ik kan je niet vertellen wat ik in mijn contract probeer te krijgen! Maar op dit moment ben ik vooral gefocust op het plannen dat ik nog een redelijke periode ga racen", zo onthult de Brit vervolgens. "Je moet dus alle wegen ontdekken qua manier waarop je door wil gaan met zo'n geweldige organisatie. Het is niet zo gemakkelijk dat je zomaar door kan gaan", besluit hij.