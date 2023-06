Jan Bolscher & Vincent Bruins

Vrijdag 16 juni 2023 12:47 - Laatste update: 12:55

De gemeente Zandvoort heeft een voorstel klaarliggen om vermakelijkheidsbelasting in te voeren, zo wist NH Nieuws deze vrijdagochtend te melden. Dat zou betekenen dat Circuit Zandvoort mogelijk negen ton zal moeten overmaken naar de gemeentekas na de ticketverkoop voor de Formule 1 Grand Prix van Nederland. Robert van Overdijk, algemeen directeur van Circuit Zandvoort, reageert hierop tegenover onder andere GPFans.

In het voorstel staat naar verluidt dat over de eerste 10.000 bezoekers geen belasting betaald hoeft te worden, maar daarna wel met 3 euro per bezoeker per dag. Een bezoeker met een weekendkaart voor de vrije trainingen op vrijdag, de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag kost de organisatie van de Dutch Grand Prix dus 9 euro. Als er elke dag 110.000 fans naar het circuit in de duinen komen, dan zal de organisatie dus 900.000 euro aan belastingen moeten overdragen aan de gemeente. Of het bedrag wordt doorberekend aan de bezoekers is nog niet bekend.

"We staan er simpel in. We gaan er niet over en we hebben er niets over te zeggen," vertelde Van Overdijk tegenover onder andere GPFans over het voorstel. "Nee, we zijn er niet blij mee, maar we gaan er niet over. We moeten het accepteren. We hebben het definitieve voorstel nog niet gezien, dus dat wachten we gewoon af. Wij willen ons vooral richten op wat wij teweegbrengen met dit evenement en dat wordt denk ik ook gezien. Bijvoorbeeld, de gemiddelde 32-jarige jongen of dame uit Japan had een paar jaar geleden nog nooit van Zandvoort gehoord en dat is een internationale doelgroep die nu aankomt wat 100% voortkomt uit belangstelling voor dit evenement en daar willen wij ons op focussen."

Gelijkheidsbeginsel

"Uiteindelijk denken we over het onderwerp op een net wat andere manier," vervolgde Van Overdijk over de gemeente Zandvoort. "We gaan prima met elkaar in overleg en als dit wordt besloten door de gemeenteraad, dan moeten wij ons daarbij neerleggen. Zo ligt dat nou eenmaal, juridisch gezien. Wat we wel vinden, is dat er gelijkheidsbeginsel moet worden toegepast, dus wat voor ons geldt, moet ook voor anderen gelden. En dan heeft een raad of de gemeente het volste recht om dat te doen. Dat wij daar anders over denken, staat buiten kaart. Dan zullen we dat accepteren, en we gaan weer gewoon verder tot de orde van de dag en het organiseren van een nog aantal schitterende jaren."