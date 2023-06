Vincent Bruins

Vrijdag 16 juni 2023

De Formule 1 was niet het enige kampioenschap dat een streep moest zetten door de race op Autodromo di Imola. Ook de Formule 2, de Formule 3 en de Porsche Supercup gingen niet door op het circuit dat de gastheer had moeten zijn voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De laatstgenoemde zal echter een extra race krijgen op Circuit Zandvoort, in het voorprogramma van de Grand Prix van Nederland, om toch aan het geplande aantal races dit seizoen te komen.

De Porsche Supercup zou dit seizoen acht races rijden op de zondagochtenden vóór de Formule 1-races. Dit werd noodgedwongen teruggedraaid naar zeven door het afgelaste evenement in Imola. Een extra race op de zaterdag in de Zandvoortse duinen brengt het aantal weer terug op acht. Voor de Nederlandse Formule 1-fans die ook nog eens gek zijn op Porsches, zal het dus dubbel genieten worden.

Emilia-Romagna afgelast

De Grand Prix van Emilia-Romagna had in het weekend van 20 en 21 mei moeten plaatsvinden, maar het gebied werd getroffen door zware overstromingen. Er viel evenveel regen in twee weken tijd als normaal gesproken zou vallen in zeven maanden. Het dodental liep op tot vijftien en zo'n 50.000 mensen moesten geëvacueerd worden. Er werd op woensdag 17 mei al besloten om de Grand Prix op Imola af te gelasten, gezien de ernst van de situatie. Het is haast onmogelijk om een vervangende Formule 1-race te organiseren met hoe vol de kalender al is, en de Formule 2 en Formule 3 hebben al bevestigd niet met een vervangende ronde te komen. De Porsche Supercup zal dus wel een extra race krijgen op de zaterdag van de Grand Prix van Nederland.

King wint in prinsdom

Omdat Imola niet door is gegaan, is er nog maar één race verreden in de Porsche Supercup. Larry ten Voorde pakte pole position voor de seizoensopener op de straten van Monaco, maar had een iets mindere start en verloor de leiding aan Harry King die vervolgens ook de overwinning zou pakken. Bastian Buus maakte het podium af voor Loek Hartog. Ook de Nederlandse coureurs Morris Schuring, Huub van Eijndhoven en Jaap van Lagen finishten netjes in de top tien. De Porsche Supercup zal ook nog in het voorprogramma staan van de Grands Prix in Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België, Nederland en Italië. Elk weekend heeft normaal gesproken slechts één Porsche Supercup-race op de zondagochtend vóór de Formule 1, maar op Zandvoort zal op zaterdag 26 augustus ruimte worden gemaakt voor een extra race.