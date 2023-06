Jan Bolscher & Vincent Bruins

Over iets meer dan twee maanden is het zo ver: de 35e Grand Prix van Nederland gaat dan van start. De Dutch Grand Prix staat op de planning voor 27 augustus. Het zal alweer de derde Formule 1-race op Zandvoort zijn in het moderne tijdperk van de koningsklasse. GPFans was aanwezig bij een presentatie van het circuit in de duinen en dit is alles wat nieuw is voor de Dutch Grand Prix van 2023.

Zandvoort maakte tussen 1952 en 1985 dertig maal deel uit van het wereldkampioenschap, totdat de Formule 1 interesse kreeg in andere bestemmingen. De Grand Prix van Nederland werd vervangen door die van Hongarije. Sinds 2021, mede dankzij de enorme populariteit van onze landgenoot Max Verstappen, is de Dutch Grand Prix echter weer terug op de kalender. De race werd niet alleen dat jaar, maar ook in 2022 gewonnen door de Nederlander.

Festivalpodium en betere doorstroming

De opbouw van de extra tribunes voor de Dutch Grand Prix is al deels begonnen en vanaf 3 juli zullen grotere structuren worden opgebouwd. Om de voorbereiding optimaal te laten verlopen, zullen er tussen 24 juli en 9 september geen andere evenementen worden gehouden. Er zijn 105.000 weekendkaarten verkocht en 89.310 toeschouwers hebben een stoeltje op een tribune weten te bemachtigen. Er zijn geen grote aanpassingen aan het circuit zelf, maar wel komt er nieuw festivalpodium in de fanzone en is de entreeweg aangepast voor betere doorstroming. Er zullen zeven grote maxi-schermen rond het circuit staan waardoor de race vanaf de tribune nog beter te volgen is. Ook heeft Circuit Zandvoort haar eigen energiecentrale met 2 Megawatt/uur aan energie. Daarnaast zijn er nog aggregaten op duurzame HVO 100-brandstof voor piekbelasting.

Meer plek voor fietsers

Duurzaamheid is dan ook een belangrijk onderwerp voor de organisatie van de Dutch Grand Prix. In 2022 reisde 97% van de bezoekers op een duurzame manier naar Circuit Zandvoort, maar er wordt naar 98% gestreefd in 2023 en naar 100% in 2025. Er zijn minder parkeerplaatsen voor auto's van hospitalitygasten en Formula One Management wat zorgt voor meer ruimte voor de fietsen van bezoekers. Met de grotere fanzone hoopt de organisatie op minder lange wachtrijen voor het Openbaar Vervoer. Daarnaast wordt afval gescheiden en zijn er gratis waterpunten.

Nieuwe veiligheidsmaatregelen

Ook veiligheid wordt zeker niet vergeten door de organisatie van de Dutch Grand Prix. Er werden vorig jaar nog een aantal rookbommen op het circuit gegooid. Sindsdien is er gesproken met verschillende instanties over veiligheid. Er komt een aangescherpt beleid en protocol die volledig worden ingebed binnen de organisatie. In aanloop naar het Formule 1-weekend worden de nieuwe maatregelen aan bezoekers, medewerkers, leveranciers en andere betrokken partijen gecommuniceerd via de eigen kanalen van de organisatie. Of rookbommen nog steeds worden toegelaten, is nog niet bekend.