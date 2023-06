Bottas het snelst tijdens ultrakorte eerste vrije training Canada, VT2 vervroegd

Kimberley Hoefnagel

Vrijdag 16 juni 2023 20:27 - Laatste update: 20:52

Valtteri Bottas heeft de ultrakorte eerste vrije training in Canada als snelste afgesloten. In totaal is er maar vijf minuten actie op de baan geweest. Lance Stroll klokte de tweede tijd en Fernando Alonso eindigde op P3. Al met al dus een opvallende top drie, na een opmerkelijke vrije training.

De eerste vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van Canada ging om 19:30 uur Nederlandse tijd, 13:30 uur lokale tijd, van start vanaf het Circuit Gilles Villeneuve in Montréal. De buitentemperatuur was op dat moment 21 graden Celsius en de baantemperatuur was 35 graden Celsius. Max Verstappen dook als eerste de baan op, gevolgd door een reeks aan andere coureurs.

Max Verstappen dook als eerste de baan op en zette ook als eerste een tijd op het bord: 1:20.231. Teamgenoot Sergio Pérez ging daar vrijwel direct overheen met een 1:20.154. Na een krappe vijf minuten moest er al met de rode vlag gezwaaid worden, doordat Pierre Gasly plotseling stil kwam te staan richting de achtste bocht. Op dat moment stond Valtteri Bottas bovenaan de tijdenlijst met een ronde van 1:18.728, gevolgd door Lance Stroll en Fernando Alonso op P2 en P3.

Technische problemen

Hoewel de wagen van Gasly relatief snel weer was opgeruimd, kon de vrije training niet direct hervat worden. Race control kampte met een technisch probleem rondom de camerabeelden, waardoor de veiligheid van de coureurs niet gewaarborgd kon worden. "De herstart van de sessie is vertraagd vanwege problemen met de lokale CCTV. De lokale organisatoren werken eraan om het probleem op te lossen en tot die tijd kunnen we om veiligheidsredenen niet herstarten", zo liet race control weten. De kijkers thuis werden ondertussen vermaakt met beelden van Gary the Groundhog, het feestende publiek en de werkzaamheden in de garages.

Een kleine tien minuten voor het geplande einde van de eerste vrije training, kondigde race control aan dat de sessie niet meer hervat zou gaan worden vanwege de problemen. Hierdoor sloot Bottas de vrije training als snelste man af, gevolgd door Stroll en Alonso op P2 en P3. Aangezien er minimaal 2.5 uur tussen VT1 en VT2 moet zitten, was het niet mogelijk om de eerste vrije training te verlengen. In plaats daarvan heeft de FIA besloten om VT2 een half uurtje te verlengen, deze zal om 22:30 uur Nederlandse tijd van start gaan en tot 00:00 uur duren.