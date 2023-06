Viaplay sluit vertrek uit Nederland uit, Domenicali vindt Verstappen één van de beste ooit | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Donderdag 15 juni 2023 23:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is de donderdag voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Canada. Vandaag reageerde Viaplay op alle berichten dat het niet goed zou gaan met het bedrijf. Formule 1-CEO Stefano Domenicali roemt tweevoudig kampioen Max Verstappen en het internet licht dubbel om de 'romantische' foto's van Verstappen en vriend Martin Garrix. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

Verstappen over foto's vloer RB19: "Krijgen zelf binnenkort ook een nieuwe vloer"

De vloer van de RB19 werd in Monaco grondig geïnspecteerd door de concurrentie, zo weet ook Max Verstappen. De Nederlander vindt dat het niet 'top' is dat de andere renstallen nu een kijkje in de keuken hebben gekregen, maar stelt tegelijkertijd dat zijn eigen team ook bezig is met een nieuwe vloer en dat de impact misschien toch minder groot zal zijn. Hele artikel lezen? Klik hier

Domenicali: 'Verstappen absoluut één van de beste coureurs ooit'

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft in zijn looptijd in de sport diverse kampioenen aan het werk gezien. Hem wordt in de podcast Beyond The Grid gevraagd wat hij nu van Max Verstappen vindt. De Italiaan is duidelijk, want hij beschouwd de tweevoudig kampioen als één van de beste coureurs ooit. Hele artikel lezen? Klik hier

Wat zijn de mogelijkheden voor een terugkeer op de grid in 2024 voor Ricciardo?

Daniel 'The Honeybadger' Ricciardo staat in 2023 een jaartje langs de zijlijn. De goedlachse Australiër heeft veelvuldig laten weten dat dit de ideale sabbatical was in zijn drukke Formule 1-carrière. Toch hoop Ricciardo nog altijd terug te keren naar de startgrid en GPFans ging op onderzoek uit en bekijkt de meest reële opties. Hele artikel lezen? Klik hier

Internet in een deuk om 'romantische' kiekjes Max Verstappen en Martin Garrix

Verstappen was deze week samen gespot met zijn goede vriend Martin Garrix. Het duo is al lange tijd vrienden en de dj is ook veelvuldig langs diverse circuits gespot. Samen met Kelly Piquet was het duo afgereisd naar Saint Tropez en het internet genoot van de foto's. Hele artikel lezen? Klik hier

Viaplay sluit vertrek uit Nederland uit: "Hebben zelfstandige positie opgebouwd"

Hoewel Viaplay op de beurs een flinke duik heeft genomen en de cijfers ook geen fraai beeld laten zien, sluit head of sports bij Viaplay Marco Zwaneveld een vertrek uit Nederland uit. Volgens Zwaneveld heeft de Zweedse partij inmiddels een zelfstandige positie opgebouwd en dus blijft het nog altijd actief op de Nederlandse markt. Hele artikel lezen? Klik hier