Wat zijn de mogelijkheden voor een terugkeer op de grid in 2024 voor Ricciardo?

Daniel Ricciardo volgt het huidige Formule 1-seizoen noodgedwongen vanaf de zijlijn als derde coureur bij Red Bull Racing, maar de man uit Perth heeft de ambitie uitgesproken om in 2024 weer fulltime op de grid te staan. Daarbij heeft hij echter wel een aantal voorwaarden. We werpen een blik op de mogelijkheden.

Ricciardo werd in zijn dagen bij het team van Red Bull Racing gezien als één van de grotere namen op de grid, maar zijn reputatie heeft de afgelopen jaren een behoorlijke deuk opgelopen. De goedlachse coureur maakte eind 2018 de overstap van Red Bull Racing naar het team van Renault, omdat hij het gevoel kreeg dat de Oostenrijkse formatie zich volledig op Max Verstappen focuste. De Australiër ontving in Frans dienstverband echter een zeer riant salaris, waardoor velen zich afvroegen of zijn vertrek bij Red Bull Racing niet vooral financieel gemotiveerd was. Ondanks het aantrekkelijke salarisstrookje besloot Ricciardo al na twee seizoenen weer te vertrekken bij Renault. De prestaties waren naar eigen zeggen niet zoals van tevoren beloofd, en dus maakte hij voorafgaand aan het seizoen van 2021 de overstap naar McLaren.

Kort avontuur bij McLaren

Bij de Britse formatie had Ricciardo echter grote moeite met het wennen aan de nieuwe generatie Formule 1-auto's, die gelijktijdig met zijn overstap werden geïntroduceerd. In 2021 wist de 33-jarige coureur nog 115 punten uit het vuur te slepen (Norris was goed voor 160 punten) én schreef hij geschiedenis voor het team door de race in Monza te winnen, maar in 2022 namen de prestaties sterk af. Ricciardo scoorde afgelopen jaar slechts 37 punten, waar zijn teammaat 122 punten uit het vuur sleepte. McLaren besloot het contract van Ricciardo dat tot eind 2023 liep, daarom vroegtijdig te ontbinden.

Op zoek naar een stoeltje voor 2024

Een vertrek uit de sport leek onvermijdelijk voor de bij veel fans geliefde coureur, maar Red Bull Racing wierp hem een reddingsboei toe in de vorm van de rol van derde coureur. Ricciardo maakt dit jaar daarom nog regelmatig zijn opwachting in de paddock, maar hij heeft de ambitie om volgend seizoen weer op de grid te staan al meerdere keren uitgesproken. Volgens de Australiër ligt het echter wel aan de mogelijkheden, want de fase in zijn carrière waarin hij strijd voor een plekje binnen de top tien als beste resultaat, heeft hij naar eigen zeggen wel gehad. "In mijn hoofd zie ik mijzelf weer op de grid staan, maar er zijn een aantal voorwaarden. Het hoeft niet ten koste van alles", zo klonk het onder andere.

Red Bull Racing en Mercedes

Maar wat zijn de mogelijkheden? Bij de topteams lijken er in ieder geval weinig plaatsen beschikbaar te zijn. Max Verstappen ligt tot en met 2028 vast bij Red Bull Racing, terwijl Sergio Pérez een contract tot eind 2024 heeft. De Mexicaan presteert dit seizoen tot op heden prima en heeft in het verleden meerdere keren zijn waarde bewezen, dus een vroegtijdige ontbinding lijkt zeer onwaarschijnlijk. Bij Mercedes is George Russell met het oog op de toekomst de grote man, terwijl teambaas Toto Wolff meerdere keren heeft op laten tekenen dat hij de komende jaren verder wil met Lewis Hamilton. Ook de zevenvoudig wereldkampioen zelf wil verder bij zijn huidige werkgever. Ondanks dat er nog altijd geen handtekening is gezet, is het dus niet aannemelijk dat er een stoeltje bij Mercedes vrijkomt voor 2024.

Aston Martin

De deur naar Aston Martin lijkt momenteel ook niet wagenwijd open te staan. De contractduur van Lance Stroll is onbekend, maar zolang vader Lawrence Stroll eigenaar van het team blijft, zal de 24-jarige Canadees niet op straat worden gezet. Fernando Alonso heeft een deal tot eind 2024 en verkeert momenteel in bloedvorm. De 41-jarige Spanjaard heeft na zeven races vijf keer op het podium gestaan en staat momenteel derde in het kampioenschap. Alonso is in zijn nopjes bij het team en zal dus niet zomaar besluiten na dit jaar op te stappen. Andersom is er voor Aston Martin geen enkele reden om met de routinier te breken.

Ferrari dan? Het is een publiek geheim dat de Italiaanse grootmacht intern een aantal grote problemen op moet lossen, maar qua line-up heeft de renstal het goed voor elkaar. Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben beiden een contract tot eind 2024, en het is niet voor de hand liggend dat Ricciardo beter zou presteren dan één van deze twee heren. Daarnaast is Ferrari in het verleden ook nooit voor Ricciardo gegaan toen die mogelijkheid er was. De kans lijkt dan ook groter dat Leclerc of Sainz besluit te vertrekken vanwege de aanhoudende teleurstellende vorm van Ferrari, maar er is momenteel geen enkel aanknopingspunt dat erop duidt dat zoiets zou staan te gebeuren.

Alpine

De eerste vier teams in de pikorde lijken dus geen optie, waarmee de voorwaarde van Ricciardo om vooraan op de grid mee te vechten, moeilijk realiseerbaar lijkt. Ook een streep zetten door Alpine is een safe bet. De Franse fabrieksformatie had afgelopen zomer de mogelijkheid om Ricciardo terug te halen, maar koos in plaats daarvan voor Pierre Gasly als vervanger van Alonso. Gasly en Ocon hebben beiden een contract tot eind 2024 en naast dat Alpine daarmee over twee jonge gedreven coureurs beschikt, heeft het een volledig Franse line-up. Marketing technisch mooi meegenomen. Daarnaast zijn Ricciardo en Alpine (het voormalige Renault) eind 2020 niet lekker uit elkaar gegaan.

McLaren

Over McLaren kunnen we kort zijn. De Britse formatie nam in 2022 vroegtijdig afscheid van Ricciardo vanwege de tegenvallende prestaties, en verving hem door Oscar Piastri: één van de grootste talenten van het moment. Daarnaast heeft McLaren met Lando Norris een andere jonge zeer getalenteerde coureur in huis, die inmiddels meerdere jaren ervaring heeft bij het team en vrijwel altijd goed presteert. Norris heeft een contract tot eind 2025, terwijl Piastri in principe tot eind 2024 is vezekerd van een stoeltje.

Williams en Haas

Dan komen we aan bij de achterhoede van het veld, en gezien de uitspraken van Ricciardo kan je jezelf afvragen of dit überhaupt een optie is. Zo heeft Williams voor 2024 nog geen coureurs op papier staan, aangezien de contracten van Alexander Albon en Logan Sargeant eind dit jaar verlopen. De Britse formatie rijdt echter al enkele jaren in de achterhoede, dus een plotselinge stap richting de kop van het veld lijkt onwaarschijnlijk. Bij het team van Haas verloopt het contract van Kevin Magnussen eind 2023, waardoor de Amerikaanse renstal wellicht een mogelijkheid zou zijn. Ricciardo was afgelopen jaar ook in beeld bij teambaas Guenther Steiner, maar door Drive to Survive hebben we geleerd dat de twee er qua kostenplaatje niet uitkwamen: "Hij wil minstens negen f*cking miljoen", zo klonk het. Nico Hülkenberg heeft een contract tot eind 2024.

AlphaTauri

Een team waar Ricciardo recent meerdere malen aan gelinkt is, is AlphaTauri. Nyck de Vries maakt daar dit jaar zijn debuut, maar de resultaten vallen tot op heden tegen. Red Bull-topman Helmut Marko liet recent optekenen dat erop korte termijn niet direct iets zal veranderen, maar dat de resultaten van de 28-jarige Nederlander wel snel moeten verbeteren. Mocht AlphaTauri na dit seizoen afscheid nemen van De Vries, behoort Ricciardo echter niet tot de mogelijkheden. Marko vertelde dat ze in het ergste geval (afscheid nemen van De Vries), terug zullen vallen op hun talentenpool: "Dat gaat specifiek over Liam Lawson en Ayumu Iwasa. Ricciardo is niet aan de orde", klonk het.

Dan blijft er eigenlijk maar een logische mogelijkheid over: Alfa Romeo. Maar dat is er wel eentje met het oog op de lange termijn. Sauber, het team achter Alfa Romeo, sluit vanaf 2026 namelijk de handen ineen met het Duitse Audi. Vanaf dat jaar treden er nieuwe motorreglementen in werking en dus zou de huidige pikorde zomaar eens kunnen verschuiven. Het Zwitserse team heeft in de vorm van Valtteri Bottas echter al een routinier in huis met een contract tot en met 2025, maar de deal van Zhou Guanyu verloopt eind dit jaar. Aangezien de mogelijkheden bij de topteams op papier nihil lijken (al weet je het in de Formule 1 natuurlijk nooit), zou Alfa Romeo een goede, en misschien wel de enige, optie kunnen zijn.