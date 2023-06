Lars Leeftink

15 juni 2023

Max Verstappen is van mening dat de foto's die gemaakt zijn van de vloer 'niet top zijn' voor Red Bull Racing, maar dat hij ook weet dat de teams toch al aan het kopiëren zijn van de regerend wereldkampioen. Ook maakt Verstappen duidelijk dat er al een nieuwe vloer aan zit te komen en dat daarmee de impact van de foto's al is gelimiteerd.

Tijdens het raceweekend in Monaco vond er een moment plaats waar veel teams al een tijdje op zaten te wachten. Omdat de gecraste RB19 van Sergio Pérez door de lucht verplaatst moest worden, kregen de teams voor het eerst hun kans om foto's te maken van de vloer. Het is de plek waar alle geheimen van de auto's zich bevinden, en zeker die van Red Bull zijn wegens het succes erg interessant voor andere teams. Red Bull won met de RB19 tot nu toe alle zeven races, waaronder vijf zeges van Verstappen. De teams zoeken allerlei manieren om in de buurt te komen van de regerend wereldkampioen, en de foto's van de vloer zouden op papier een goede manier kunnen zijn om een flinke stap te zetten. Verstappen denkt echter dat dit wel mee zal vallen.

Verstappen over foto's

In gesprek met Motorsport.com zegt Verstapen dat hij de impact van de foto's van de vloer niet kan ontkennen, maar dat het ook niet veel aan de situatie zal veranderen. Teams kopiëren namelijk toch al massaal van elkaar, en zeker van het team dat momenteel aan het domineren is. "Natuurlijk is dat [de foto's] niet top, maar aan de andere kant zijn andere teams natuurlijk niet achterlijk. Ze zijn toch al wel bezig met het kopiëren. Wij krijgen zelf ook een nieuwe vloer binnen een paar races. Die zal weer anders zijn, dus heel veel zal het niet uitmaken." Daarnaast is er nog een reden waarom de Nederlander zich geen zorgen maakt.

Kopiëren niet per se succesvol

Volgens Verstappen is het namelijk ook nog eens zo dat het kopiëren van de vloer geen gegarandeerd succes op zal leveren. De vloer van Red Bull past niet automatisch ook bij alle andere concepten in de Formule 1. "Ook al zouden ze alles van onze vloer helemaal gaan kopiëren, dan past het nog niet bij de filosofie van hun eigen auto. Je moet heel veel dingen daaromheen aanpassen. Hetzelfde geldt trouwens voor ons. Wij kunnen ook niet zomaar de sidepod van iemand anders erop zetten, want zo werkt onze auto gewoon niet."