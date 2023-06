Jan Bolscher

Donderdag 15 juni 2023 13:38

Stefano Domenicali noemt Max Verstappen "absoluut één van de beste coureurs ooit." De CEO van de Formule 1 vertelt daarnaast dat de Nederlander ondanks zijn vaak ongezouten mening, niet over de schreef gaat.

Verstappen is bezig aan zijn negende seizoen in de sport en is sinds zijn debuut bij Toro Rosso uitgegroeid tot één van de bekendste namen op de grid. De 25-jarige coureur heeft ondanks zijn nog altijd jonge leeftijd twee wereldtitels op zijn naam staan en verbreekt in dienst van Red Bull Racing record na record. De discussie of Verstappen nu al in het rijtje met namen zoals Michael Schumacher en Ayrton Senna thuishoort, wordt dan ook regelmatig gevoerd.

Eén van de beste ooit

Domenicali krijgt in de podcast Beyond The Grid ook deze vraag: "Hij is een indrukwekkende coureur, volledig toegewijd", klink het. "Ik hou er niet van om coureurs uit verschillende tijdperken met elkaar te vergelijken omdat de dingen anders zijn, maar wat ik kan zien qua skillset en de aanpak van races, is hij indrukwekkend. Hij heeft een goede auto die zijn waarde vertegenwoordigd, maar hij is absoluut een van de beste coureurs ooit. Zonder twijfel."

Stefano Domenicali

Uitgesproken mening

Verstappen steekt zijn mening doorgaans niet onder stoelen of banken, ook niet als deze negatief is over bepaalde aspecten van de sport. Op de vraag of de Limburger hierdoor moeilijk te managen is, klinkt het: "Nee. Mensen hebben een kort geheugen. Ik maak me daar niet druk om, omdat het verkeerd zou zijn om zijn persoonlijkheid te verbergen. Als iemand over de schreef gaat, moet hij eraan herinnerd worden wie welke rol heeft. Maar dat is niet het geval geweest. Je kunt verschillen van mening, maar voor bepaalde beslissingen is het mijn verantwoordelijkheid om naar het grotere plaatje te kijken", besluit de Italiaan.