Jan Bolscher

Donderdag 15 juni 2023 09:29 - Laatste update: 10:36

Marco Zwaneveld, head of sports bij Viaplay, sluit een vertrek van de Zweedse streamingdienst uit Nederland uit. Volgens Zwaneveld heeft Viaplay hier een "zelfstandige positie" opgebouwd.

Viaplay lijkt momenteel in zwaar weer te verkeren. Eerder deze maand werd het vertrek van topman Anders Jensen aangekondigd, nadat het Scandinavische bedrijf een duikvlucht maakte op de aandelenmarkt ten gevolge van een winstwaarschuwing. Jørgen Madsen is aangetrokken als nieuwe CEO, maar zoals wel vaker het geval is, zakte na dit nieuws de waarde eerste nog verder weg. Viaplay is sinds het begin van deze maand ruim 60 procent van de beurswaarde verloren.

Toekomst Viaplay

Dit zorgt voor vraagtekens over de toekomst van het bedrijf. Viaplay is sinds begin 2022 in het bezit van de uitzendrechten voor de Formule 1 in Nederland, een deal die tot eind 2024 loopt. Voor een abonnement betaal je 15,99 euro per maand, waarbij je ook naar andere sporten en een aanbod qua series en films kunt kijken. Een deel van de Nederlandse Formule 1-kijkers hoopt echter stiekem dat dit andere partijen, bijvoorbeeld Ziggo, in staat stelt de uitzendrechten van de koningsklasse na 2024 in handen te krijgen.

Vertrek uit Nederland uitgesloten

Dat lijkt echter onwaarschijnlijk, want volgens Zwaneveld is het uitgesloten dat Viaplay uit Nederland vertrekt: "We hebben hier een zelfstandige positie opgebouwd", zo citeert NU.nl. Alhoewel de Formule 1 deels verantwoordelijk is voor het op de been blijven van Viaplay, is het volgens Zwaneveld niet volledig afhankelijk van deze sport: "We groeien ook door andere live sporten, zoals Engels en Duits voetbal." Het bieden voor de uitzendrechten begint volgende maand.