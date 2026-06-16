Alonso ziet Verstappen pech hebben met materiaal: 'Beste coureur zo laag in WK-stand'
Alonso ziet Verstappen pech hebben met materiaal: 'Beste coureur zo laag in WK-stand'
Volgens Aston Martin-coureur Fernando Alonso is Max Verstappen nog altijd de beste coureur op de Formule 1-grid. De Spanjaard benadrukt dat de huidige zevende plaats van de Nederlander in het wereldkampioenschap puur te wijten is aan het materiaal waarover hij momenteel beschikt. Red Bull Racing is dit seizoen immers teruggevallen naar de vierde plek bij de constructeurs. Dat laat de tweevoudig wereldkampioen weten in een uitgebreid interview met Mundo Deportivo.
Hoewel Verstappen dit jaar een moeizaam seizoen kent en nog geen overwinning wist te boeken, twijfelt Alonso geen moment aan de kwaliteiten van de Red Bull-rijder. Op de vraag of de sport soms oneerlijk is, reageert de Spanjaard stellig. "Ik weet niet of de Formule 1 in dat opzicht oneerlijk is, maar je moet ook niet te veel tijd verspillen aan mensen die het niet willen begrijpen. De Formule 1 is nu eenmaal zo", stelt hij. "Max Verstappen is de beste coureur op de grid en dit jaar wordt hij vijfde of zesde in het kampioenschap. Dan ben je toch afhankelijk van de auto". Momenteel staat de drievoudig wereldkampioen overigens zevende in de tussenstand met 55 punten.
Alonso vergelijkt situatie met Stroll
Om zijn punt te verduidelijken, haalt Alonso een voorbeeld aan van zijn huidige teamgenoot Lance Stroll. De Canadees reed in zijn beginjaren steevast in de achterhoede bij Williams en Force India, totdat Racing Point de zogeheten 'roze Mercedes' introduceerde. "Lance vertelt daar altijd een mooie anekdote over", legt Alonso uit. "Hij bleef jarenlang steken in Q1 en reed achteraan het veld. Vervolgens kwam die roze Mercedes en ineens was hij in Hongarije drieënhalve seconde sneller dan een jaar eerder".
Toen Stroll destijds tijdens een FIA-persconferentie werd gevraagd wat hij in de winter had veranderd om zo'n grote stap te zetten, was zijn reactie veelzeggend. "Niets. Ik ben drieënhalve seconde sneller omdat ik de auto heb van de twee coureurs die hier naast me zitten", verwees de coureur naar de aanwezige Mercedes-rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Voor Alonso vat dit moment perfect samen hoe afhankelijk coureurs zijn van hun wagen. "Als de coureurs die toen buiten Q1 vielen dezelfde Mercedes hadden gehad als Hamilton en Bottas, dan hadden zij ook voortdurend op het podium gestaan", concludeert de routinier.
Alonso looft Verstappen
In hetzelfde interview werd Alonso gevraagd om per discipline de beste coureur van het huidige veld aan te wijzen. Eerder had Verstappen in een gesprek met hetzelfde medium Alonso al geprezen als de meest complete rijder. Wanneer de Aston Martin-coureur moet kiezen wie de sterkste is in de kwalificatie, hoeft hij niet lang na te denken. "Verstappen", klinkt het direct. Omdat de interviewer hem verzoekt om nog een naam te noemen om te voorkomen dat hij overal de Nederlander kiest, voegt hij toe: "Mag ik mezelf noemen? Nee? Verstappen en Leclerc, dan". Voor de beste inhaalacties wijst hij naar Nico Hulkenberg en Charles Leclerc, terwijl hij Gabriel Bortoleto en Lewis Hamilton beschouwt als de beste verdedigers op de baan.
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