Lars Leeftink

Dinsdag 23 mei 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag was er het volgende hoofdstuk in de geruchten omtrent Lewis Hamilton en een overgang naar Ferrari, blikte Max Verstappen vooruit op het raceweekend in Monaco, liet Olav Mol zijn licht schijnen op de geruchten omtrent Hamilton en liet Helmut Marko weten dat Hamilton gefrustreerd is door het huidige salaris van Verstappen en daarom nog geen verlenging heeft getekend. Dit is de GPFans Recap van 23 mei.

'Hamilton zou bij komst naar Ferrari zitje van Sainz en niet Leclerc gaan bezetten'

Maandag kwamen de geruchten naar buiten dat Lewis Hamilton al in gesprek zou zijn met Ferrari en dat het team 40 miljoen pond over zou hebben om de Brit naar de Italiaanse renstal te halen. Naast een flinke bak met geld lijkt nu ook duidelijk te worden wie dan opgeofferd wordt bij Ferrari en wie teamgenoot zou worden van Hamilton in 2024: Charles Leclerc of Carlos Sainz? Meer lezen? Klik hier!

Marko weet het zeker: "Hamilton stoort zich eraan dat hij niet de best verdienende coureur is"

Dr. Helmut Marko is ervan overtuigd dat Lewis Hamilton van twee zaken enorm wakker ligt. Zo zou het feit dat de Brit nu niet beschikt over kampioenschapsmateriaal hem enorm steken, maar ook dat Max Verstappen inmiddels de best verdienende coureur is uit de koningsklasse, zit de zevenvoudig kampioen niet lekker. Meer lezen? Klik hier!

Mol ziet niets in eventuele overstap van Hamilton naar Ferrari: "Heel onverstandig"

Volgens Formule 1-commentator Olav Mol zou het geen verstandige zet van Lewis Hamilton zijn om over te stappen naar het team van Ferrari. De Britse pers bracht maandag naar buiten dat het team uit Maranello naar verluidt veertig miljoen pond zou hebben vrijgemaakt om de zevenvoudig wereldkampioen over te nemen van Mercedes. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen blikt vooruit op Monaco: "Race vaak afhankelijk van de strategie"

Komend weekend staat het historische raceweekend in Monaco voor de zoveelste keer in de geschiedenis van de Formule 1 op het programma. Het is een weekend waar veel coureurs altijd erg van genieten. Ook Max Verstappen kijkt uit naar het weekend, hoopt zijn tweede zege in Monaco te behalen en ziet een 'extreem moeilijke' uitdaging voor komend weekend. Meer lezen? Klik hier!

Norris zorgt voor opschudding: gespot in Monaco met vriendin voetballer Joao Felix

Het internet staat in vuur en vlam. Lando Norris is sinds september vorig jaar weer op de markt nadat hij en Luisinha Oliveira uit het niets uit elkaar waren gegaan. Sindsdien was Norris vooral veel met zichzelf, streamen en de Formule 1 bezig. Nu lijkt de Brit toch een nieuwe vlam gevonden te hebben. De fans weten nog niet wat ze ervan moeten vinden. Meer lezen? Klik hier!