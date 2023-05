Remy Ramjiawan

Dinsdag 23 mei 2023 17:29 - Laatste update: 18:43

Dr. Helmut Marko is ervan overtuigd dat Lewis Hamilton van twee zaken enorm wakker ligt. Zo zou het feit dat de Brit nu niet beschikt over kampioenschapsmateriaal hem enorm steken, maar ook dat Max Verstappen inmiddels de best verdienende coureur is uit de koningsklasse, zit de zevenvoudig kampioen niet lekker.

Sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië uit 2021 wist Hamilton geen race meer te winnen. Het heeft natuurlijk alles te maken met de W13 en dit jaar met de W14. De Brit was vocaal over het ontwerp, waarbij hij zijn ongenoegen een aantal keren heeft geuit. In 2022 wist Mercedes nog wel een overwinning te pakken in Brazilië, maar niet de zevenvoudig kampioen stond op de hoogste trede, die eer ging naar teamgenoot George Russell.

Artikel gaat verder onder video

Kansen op nieuwe titel slinken

Volgens Marko is het kookpunt inmiddels wel zo'n beetje bereikt bij de Mercedes-coureur, die de afgelopen dagen in verband is gebracht met een mogelijke overstap naar Ferrari. Bij F1-Insider laat Marko zijn licht schijnen op de situatie rondom Hamilton. "Er zijn twee dingen waar Hamilton zich echt aan ergert. Ten eerste dat hij geen wereldkampioen meer is en het moeilijk zal hebben om dat in de toekomst weer te worden", zo wijst Marko het eerste irritatiepuntje aan. Daarnaast is er bij de concurrentie ook weinig plek voor de Brit: "Hij weet dat er geen plaats voor hem is bij Red Bull. En of Ferrari in de toekomst sportief gezien beter voor hem is dan Mercedes staat niet vast."

Riant salaris Verstappen

Maar niet alleen de verdampte kansen op een wereldtitel zou Hamilton dwarszitten, ook het feit dat niet hij, maar Verstappen inmiddels de best betaalde coureur is geworden, valt ook niet helemaal goed. "Los van het sportieve perspectief is Lewis allesbehalve blij met het feit dat hij niet langer de best verdienende coureur in de Formule 1 is. Dat is nu Max Verstappen." Ferrari zou naar verluidt veertig miljoen pond over hebben voor de Brit en dat zou het laatste irritatiepuntje weg kunnen nemen. "Daar kan hij met hulp van Ferrari in ieder geval verandering in brengen", aldus Marko.