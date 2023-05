Remy Ramjiawan

Volgens Formule 1-commentator Olav Mol zou het geen verstandige zet van Lewis Hamilton zijn om over te stappen naar het team van Ferrari. De Britse pers bracht maandag naar buiten dat het team uit Maranello naar verluidt veertig miljoen pond zou hebben vrijgemaakt om de diensten van de zevenvoudig wereldkampioen over te nemen van Mercedes.

De 38-jarige Hamilton bevindt zich momenteel in de eindfase van zijn contractperiode bij Mercedes, die loopt tot het einde van 2023. Hoewel Mercedes-teambaas Toto Wolff altijd de intentie heeft uitgesproken om voor een verlenging van de meervoudig kampioen te gaan, wil de Oostenrijker Hamilton niet tegenhouden in het aangaan van een nieuw avontuur. Vooral Ferrari-president John Elkann zou gecharmeerd zijn van Hamilton.

Risico van overstappen

In de podcast F1 aan Tafel gaat Mol in op de mogelijke overstap van de Brit naar de Scuderia. "Ik zou het een hele domme zet vinden, als hij dat zou doen. Er zijn een aantal ex-wereldkampioenen die naar Ferrari gingen en dachten: 'Nu gaan we het wel even regelen'. Dat gaat niet gebeuren. Hij zit nu bij een team, waarvan ze ook dachten [dat ze het wel even zouden regelen red.]", zo helpt hij de zevenvoudig kampioen uit de droom. Mercedes zit in een vergelijkbare situatie en Mol trekt de vergelijking met de teamgenoot van Hamilton. "Stel je voor, je bent George Russell. Je wordt twee jaar geleden daar naartoe gehaald. Mooi, we gaan nu even de overwinningen aan elkaar rijgen en dat gebeurt nu ook niet", vertelt Mol.

Heel onverstandig

Volgens de commentator van Ziggo Sport kan Hamilton het beste blijven waar hij nu zit. "Hij moet eigenlijk even blijven om weer uit dat dal te komen met Mercedes. Als hij nu een stap opzij gaat maken, dan is hij sowieso weer een jaar verder voordat hij die hele organisatie door heeft. En nu schijnt die hele organisatie van Ferrari lastig te zijn om te snappen, dus ik zou het heel onverstandig vinden als hij dit doet", aldus Mol.