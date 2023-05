Lars Leeftink

Dinsdag 23 mei 2023 19:13 - Laatste update: 19:19

Het internet staat in vuur en vlam. Lando Norris is sinds september vorig jaar weer op de markt nadat hij en Luisinha Oliveira uit het niets uit elkaar waren gegaan. Sindsdien was Norris vooral veel met zichzelf, streamen en de Formule 1 bezig. Nu lijkt de Brit toch een nieuwe vlam gevonden te hebben. De fans weten nog niet wat ze ervan moeten vinden.

Op beelden op social media is te zien dat Norris in Monaco niet alleen was terwijl hij zich voor aan het bereiden is op het raceweekend. In Monaco was Norris samen met Margarida Corceiro. Achter Corceiro zit ook een bijzonder verhaal, want het Portugese model is aan het daten met Chelsea-spits Joao Felix. Eerder was ze al in opspraak geraakt door gespot te worden met Pedro Porro, een speler van Tottenham, terwijl ze aan het daten was met Felix. Toen kon ze de meubelen redden met een politiek correcte post op social media, maar nu lijkt ze dus weer van de partij te zijn.

i had seen the video and i was like “no it can’t be her” but it really is whats going o. 😭 pic.twitter.com/8dGQ62BQ1s — ana (@msonluv) May 21, 2023

Seizoen 2023

Op de baan is het seizoen van Norris en McLaren nog geen groot succes. De jonge Brit heeft nog contract tot eind 2025 bij McLaren, maar het team is in 2023 niet in staat geweest om aansluiting te vinden met Ferrari en Mercedes. Sterker nog, het staat vijfde in het kampioenschap bij de constructeurs. Aston Martin is het wel gelukt om aansluiting te vinden, terwijl ook Alpine voor McLaren zit qua tempo. Buiten de baan zit Norris in ieder geval niet stil. De reacties van fans zeggen voldoende.

Felix GF is with everyone but him https://t.co/iFHFP1GntD — . (@Has__7786) May 23, 2023