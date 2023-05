Lars Leeftink

Maandag kwamen de geruchten naar buiten dat Lewis Hamilton al in gesprek zou zijn met Ferrari en dat het team 40 miljoen pond over zou hebben om de Brit naar de Italiaanse renstal te halen. Naast een flinke bak met geld lijkt nu ook duidelijk te worden wie dan opgeofferd wordt bij Ferrari en wie teamgenoot zou worden van Hamilton in 2024: Charles Leclerc of Carlos Sainz?

Daar waar de logica zou zeggen dat Leclerc dan zou vertrekken vanwege de status van beide coureurs als kopman, blijkt dit volgens de geruchten niet zo te zijn. Volgens La Gazzetta dello Sport zou Sainz de coureur zijn die door Ferrari wordt opgeofferd om de komst van Hamilton in 2024 mogelijk te maken. De Spanjaard zou ondanks zijn contract voor het seizoen 2024 de eerste optie zijn voor een vertrek na dit seizoen, als onderdeel van het plan voor het vastleggen van Hamilton in 2024. Het aantrekken van de zevenvoudig wereldkampioen zou een fundamentele rol spelen in het verleiden van Leclerc om bij Ferrari te blijven.

Moeizame jaren

Ferrari loopt al jaren achter de feiten aan in de Formule 1 als het gaat om het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs. In het vorige tijdperk was het Mercedes dat domineerde en Ferrari dat vooral met Red Bull streed voor P2. Dit ondanks de komst van bijvoorbeeld Sebastian Vettel. Sinds 2022 en het begin van het nieuwe tijdperk loopt Ferrari weer achter de feiten aan. Dit keer is het Red Bull dat weg is gelopen van de rest van het veld en tijdens vier van de eerste vijf races in 2023 op P1 en P2 eindigde. Ferrari staat ondertussen achter Mercedes en Aston Martin op P4. Hier moet verandering in komen, zo lijkt het. Naast een nieuwe teambaas en alle nieuwe mensen op technisch gebied moet er dus ook bij de coureurs flink toegeslagen gaan worden.

Sainz de klos

Volgens de Italiaanse site is de toenadering van Ferrari richting Hamilton zeer reëel en zijn er al enkele bewegingen. Dit nadat gisteren dus de Engelse media als eerste met het nieuws kwamen. "De gesprekken tussen Leclerc en Ferrari staan momenteel op stand-by. De prestaties van de auto overtuigen de Monegask niet vanuit het oogpunt van de toekomst, maar het feit dat het kijkt naar Hamilton zou Leclerc kunnen overhalen te blijven. De zevenvoudig wereldkampioen zou, als hij arriveert, in 2024 naast Leclerc komen te rijden en de plaats innemen van Carlos Sainz, die dan een ander zitje zal moeten zoeken", aldus de Italiaanse krant. "Leclerc is zelf van plan het huidige contract te respecteren, waarbij hij een langdurige verlenging tekende met het vooruitzicht om de leider van het team te zijn. Het vertrouwen in de Spanjaard Sainz is minder. Het feit dat beide Ferrari-coureurs na 2023 nog een jaar contract hebben, bemoeilijkt de operatie voor het aantrekken Hamilton."