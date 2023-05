Lars Leeftink

Komend weekend staat het historische raceweekend in Monaco voor de zoveelste keer in de geschiedenis van de Formule 1 op het programma. Het is een weekend waar veel coureurs altijd erg van genieten. Ook Max Verstappen kijkt uit naar het weekend, hoopt zijn tweede zege in Monaco te behalen en ziet een 'extreem moeilijke' uitdaging voor komend weekend.

Na lang wachten en veel mindere races in Monaco, waaronder wat uitvalbeurten, was het in 2021 voor het eerst raak voor Verstappen. De inmiddels tweevoudig wereldkampioen won toen de Grand Prix, iets wat teamgenoot Sergio Pérez een jaar later in 2022 voor elkaar zou krijgen. Verstappen werd toen derde en moest Carlos Sainz nog voor zich dulden.

Verstappen over Imola

Tegenover Motorsport.com blikt Verstappen vooruit op het raceweekend in Monaco, het begin van een double header. Hij baalde van het niet door laten gaan van het raceweekend in Imola, maar weet ook dat het de juiste beslissing was. "Ik kijk ernaar uit om deze week weer te gaan racen. Het annuleren van Imola was de juiste keuze en ik weet dat het geen eenvoudig besluit was, maar sommige dingen zijn belangrijker dan racen. Dat was hier zeker het geval."

Kwalificatie Monaco

Verstappen weet ook dat de kwalificatie in Monaco zoals altijd van levensbelang gaat zijn voor het resultaat op zondag, wat voor een 'extreem moeilijke' situatie kan zorgen. "Vooruitkijkend naar Monaco is de kwalificatie zo belangrijk dat we ervoor moeten zorgen dat we in die sessie zo sterk mogelijk zijn. Het circuit in Monaco is heel smal, nog meer dan andere stratencircuits. Een perfecte kwalificatieronde rijden is hier extreem moeilijk, maar tegelijkertijd ook heel spannend. De race is vaak vooral afhankelijk van de strategie, want inhalen is bijna onmogelijk. En natuurlijk woon ik in Monaco, dus het is fijn om tijdens het Grand Prix-weekend iedere avond naar huis te gaan."