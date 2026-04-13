Max Verstappen graphic

'Dit bedrag verliest de Formule 1 bij een potentieel vertrek van Verstappen'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Rob Wilson, hoogleraar sportfinanciën aan de University Campus of Football Business in Londen, denkt dat de Formule 1 een enorme financiële klap krijgt als Max Verstappen vroegtijdig uit de sport vertrekt. De Britse academicus stelt dat de viervoudig wereldkampioen niet zomaar een coureur is, maar de bepalende atleet van deze generatie.

De toekomst van Verstappen in de Formule 1 is momenteel een veelbesproken onderwerp. De coureur van Oracle Red Bull Racing bezet na de eerste drie races van het seizoen slechts de negende plaats in het kampioenschap met twaalf punten. Door de tegenvallende prestaties van de nieuwe krachtbronnen van Red Bull Ford Powertrains wordt er volop gespeculeerd over een exitclausule, waarmee hij het team deze zomer transfervrij zou kunnen verlaten als hij niet in de top twee van de ranglijst staat. Voor de Formule 1, dat over het afgelopen boekjaar een recordomzet van 3,87 miljard dollar noteerde, staat er commercieel gezien veel op het spel.

Miljoenenverlies

Wilson benadrukt bij OLBG de cruciale rol die de Nederlander speelt in het financiële plaatje van de sport. "Vanuit een F1-perspectief is Max niet zomaar een coureur, hij is de bepalende atleet van dit tijdperk", stelt de hoogleraar. "Zijn prestaties op de baan hebben de kijkcijfers gestuwd, vooral in belangrijke Europese markten waar hij een enorme aanhang heeft. Hij speelt een grote rol in het verhaal van de sport". Volgens Wilson leunt de miljardenomzet van de Formule 1 sterk op deze populariteit. "De inkomsten van de Formule 1 bedragen jaarlijks zo'n drie miljard dollar. Dat wordt gedreven door mediarechten en vergoedingen voor het organiseren van races. Verstappen draagt wezenlijk bij aan dat ecosysteem, omdat hij de vraag van het publiek en de betrokkenheid bij de Formule 1 beïnvloedt".

Moeilijk inschatten

Een eventueel afscheid van de coureur zou dan ook direct voelbaar zijn in de portemonnee van de sport. "In het uiterste geval zou het verlies van Verstappen een paar procentpunten van de wereldwijde kijkcijfers en commerciële aantrekkingskracht afsnoepen. Een kleine impact op een miljardenbedrijf haalt er minstens honderd miljoen dollar aan jaarlijkse waarde af", rekent Wilson voor. Daarbij komt nog de onzichtbare waarde die de coureur met zich meebrengt. "En dat is nog voordat je de sterrenstatus meerekent en de glans die Verstappen op de baan brengt, inclusief de verhalen en het narratief. Dat is veel moeilijker in te schatten, maar enorm belangrijk. Het zou afhangen van extra rivaliteiten die op de baan ontstaan. Dat gezegd hebbende, hoewel Verstappen een van de belangrijkste bezittingen van de Formule 1 is, zal er altijd iemand anders opstaan om hem te vervangen als hij vertrekt", besluit Wilson.

Zou jij nog Formule 1 kijken als Max Verstappen stopt met racen?

255 stemmen

