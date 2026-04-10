De Formule 1-wereld is nog altijd in de ban van de aanstaande overstap van Gianpiero Lambiase van Red Bull Racing naar McLaren. Hoewel de officiële lezing vanuit Milton Keynes luidt dat de vaste race-engineer van Max Verstappen pas na het uitdienen van zijn huidige verbintenis eind 2027 vertrekt, lijkt een eerdere overstap naar Woking niet uitgesloten. De Britse renstal van McLaren houdt de deur nadrukkelijk op een kier door te communiceren dat Lambiase uiterlijk begin 2028 aan de slag gaat bij het team.

Red Bull Racing heeft onlangs bij monde van de teamleiding laten weten dat Lambiase zijn contract, dat nog tot en met het einde van volgend jaar doorloopt, in principe volledig zal uitdienen. McLaren koos in het officiële persbericht echter voor een opvallende en flexibele formulering door te stellen dat de ingenieur "niet later dan 2028" aan zijn nieuwe klus begint. Dit biedt volgens ingewijden de nodige ruimte voor een vroegtijdige overgang gedurende het lopende seizoen van 2026 of begin 2027. In de huidige Formule 1-paddock is het immers niet ongebruikelijk dat concurrerende teams onderling een akkoord bereiken over het afkopen van een doorlopend contract. Hierbij kan gedacht worden aan een substantiële financiële compensatie of het uitwisselen van ander technisch personeel, waardoor een vertrekkend kopstuk sneller aan de slag kan bij zijn nieuwe werkgever zonder een volledige 'gardening leave' uit te zitten, zo weet The Race..

Lambiase krijgt leidinggevende rol naast Stella

Bij McLaren wacht Lambiase een zware en invloedrijke managementfunctie binnen de technische hiërarchie. Hij gaat daar de rol van Chief Racing Officer bekleden, waarbij hij de algemene operationele leiding over het raceteam krijgt en direct rapporteert aan teambaas Andrea Stella. Hiermee neemt hij cruciale taken over die Stella momenteel nog deels zelf uitvoert naast zijn algemene directievoering. Tot het moment van de daadwerkelijke overstap blijft Lambiase bij Red Bull Racing actief in zijn huidige, veeleisende dubbelrol. Hij behoudt zijn positie als Head of Racing en blijft voorlopig de vertrouwde stem in de oortjes van Max Verstappen. Van een zogeheten gardening leave, waarbij een werknemer verplicht thuiszit om kennisoverdracht naar de concurrent te minimaliseren, is op dit moment in april 2026 nog geen sprake.

Kamp Verstappen reageert nuchter op vertrek

Het aanstaande vertrek van Lambiase betekent dat Verstappen een van zijn belangrijkste vertrouwelingen en steunpilaren binnen het team verliest. Eerder werd in de media gesuggereerd dat een vertrek van de ervaren ingenieur voor de Nederlander een directe aanleiding zou kunnen zijn om zijn eigen toekomst bij Red Bull te heroverwegen, maar de coureur reageert vooralsnog nuchter en gereserveerd. Hij benadrukt dat er tot 2028 nog genoeg tijd is en dat de focus van het team nu primair ligt op de huidige prestaties in het wereldkampioenschap van 2026. Ook zijn vader, Jos Verstappen, maakt zich publiekelijk weinig zorgen over de naderende breuk tussen het uiterst succesvolle duo. "Max gaat gewoon door", zo luidde zijn duidelijke en korte reactie op de recente ontwikkelingen rondom de overstap van de engineer.