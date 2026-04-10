close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
George Russell, Mercedes, Japan, 2026

Russell krijgt angstaanjagend advies van Brundle: "Hij moet zich ernstig zorgen maken"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Volgens voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Martin Brundle moet George Russell zich ernstig zorgen gaan maken over zijn jonge teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. De Britse coureur krijgt het advies om de negentienjarige Italiaan te benaderen alsof hij strijdt tegen een meervoudig wereldkampioen in diens beste jaren. Dat stelt Brundle in de F1 Show-podcast, waarin hij dieper ingaat op de huidige verhoudingen binnen het team van Mercedes.

Antonelli beleefde een historische start van het seizoen en gaat na drie verreden Grands Prix aan de leiding in het wereldkampioenschap. Dankzij overwinningen in China en Japan is hij de jongste WK-leider uit de geschiedenis van de sport. Russell, die het jaar nog opende met een zege in Australië, bezet momenteel de tweede plaats in de tussenstand met een achterstand van negen punten op zijn teamgenoot. Mercedes lijkt met de nieuwe W17-bolide de dominante kracht op de grid te zijn, waardoor beide coureurs in een directe titelstrijd verwikkeld zijn.Voor Russell ontstaat daardoor een onverwacht complexe situatie. Brundle ziet dat de ervaren kracht binnen het team zwaar onder druk wordt gezet door het jonge talent. "Als ik George was, zou ik me nu meer zorgen maken dan aan het begin van het seizoen", aldus de analist.

Geduld op de proef gesteld

De huidige dynamiek is extra zuur voor Russell, die een lange weg heeft afgelegd om in een winnende auto te belanden. De Brit reed tussen 2019 en 2021 drie seizoenen in de achterhoede bij Williams, waarna hij in 2022 de overstap maakte naar Mercedes als opvolger van Valtteri Bottas. Precies op dat moment sloegen de Zilverpijlen de plank volledig mis met de toenmalige reglementen, waardoor de verwachte successen uitbleven. Nu het team eindelijk weer over een kampioenschapsauto beschikt, doemt er direct een groot obstakel op aan de andere kant van de garage.

Brundle vat de frustrerende samenloop van omstandigheden voor de Britse coureur samen. "George heeft bij Williams keihard gewerkt en daar een jaar of twee langer doorgezet, gaat naar Mercedes net op het moment dat ze hun dominantie verloren, en moet dat allemaal maar slikken", blikt de oud-coureur terug. "Nu lijkt het er echter weer op dat ze een kampioenschapsauto hebben en zou je zeggen dat George de overhand heeft", vervolgt Brundle. "Maar ineens moet hij naar de andere kant van de garage kijken en denken: Wacht even, dit is nog lang niet zeker. Ik moet die tiener nog verslaan. En ik denk dat hij dat ook echt moet doen", luidt zijn conclusie.

Om zijn droom van een wereldtitel levend te houden, zal Russell volgens Brundle zijn mentaliteit moeten aanpassen. De analist waarschuwt dat de dreiging van Antonelli absoluut niet onderschat mag worden, ondanks zijn gebrek aan ervaring in de Formule 1. "Het zijn moeilijke tijden voor George en hij moet Kimi Antonelli behandelen alsof hij Lewis Hamilton op zijn hoogtepunt is en een bedreiging voor het kampioenschap", besluit Brundle stellig.

Gerelateerd

Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Ook Mercedes ziet technisch kopstuk naar de concurrent vertrekken

  • Gisteren 12:00
Mercedes biedt vrouwelijke coureur F1-test aan na "heel goed" simulatorwerk

  • Gisteren 06:58
  • 2
Teamgenoot Verstappen ziet speciaal trucje, verbazing over uitblijven FIA-straf Verstappen | GPFans Recap

  • 8 april 2026 21:41
  • 2
Russell gewaarschuwd over Antonelli: 'Je moet hem net zo als Hamilton behandelen'

  • 8 april 2026 09:01
  • 1
VIDEO | Wolff woest om "bizarre" Verstappen-geruchten

  • 8 april 2026 11:53
  • 1
Drukke lentestop voor McLaren: test met Fornaroli en aanwezig op Nürburgring vóór Verstappen

Ontdek het op Google Play
x