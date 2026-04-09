Met het veelbesproken en ondertussen bevestigde vertrek van Gianpiero Lambiase naar McLaren, lijkt Red Bull Racing de ideale opvolger voor de rol van race-engineer van Max Verstappen al in huis te hebben. Simon Rennie kan namelijk naar voren geschoven worden om de taken aan de pitmuur en op de boardradio over te nemen.

De geruchten over een overstap van Lambiase naar het team uit Woking zongen nadrukkelijk rond, nadat De Limburger het nieuws op de vroege donderdagochtend wist te brengen. De overstap van de Britse engineer met Italiaanse roots van Red Bull naar McLaren werd in de middag bevestigd. Red Bull zal natuurlijk op zoek moeten naar een nieuwe race-engineer, wanneer het contract van 'GP' afloopt. Rennie zou zo doorgeschoven kunnen worden. Hij is geen onbekende voor Verstappen, aangezien hij vorig jaar nog succesvol inviel als race-engineer tijdens de raceweekenden in Oostenrijk en België. Op de Red Bull Ring had Verstappen eigenlijk weinig aan hem, aangezien hij bij de start direct uitgeschakeld werd door Kimi Antonelli, maar op Spa-Francorchamps won hij de Sprint en werd hij vierde in de Grand Prix. Maar wie is Rennie?

Succesvolle jaren bij Renault en een iconisch radiomoment

De in North Yorkshire geboren Rennie begon zijn loopbaan in de Formule 1 halverwege de jaren nul bij het team van Renault. Daar fungeerde hij als data-engineer voor Fernando Alonso tijdens de seizoenen waarin de Spanjaard zijn twee wereldtitels veroverde. Na de terugkeer van Alonso bij de Franse renstal, die later werd omgedoopt tot Lotus, maakte Rennie de promotie naar race-engineer. In die periode werkte hij samen met coureurs als Heikki Kovalainen, Robert Kubica, Nick Heidfeld en Kimi Räikkönen. De samenwerking met Räikkönen leverde tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2012 een inmiddels beroemd radiomoment op. Toen Rennie de Fin informeerde over het gat met de auto's achter hem, kreeg hij een duidelijk antwoord: "Just leave me alone, I know what to do!". Räikkönen wist die race uiteindelijk te winnen.

De overstap naar Red Bull en de samenwerking met Ricciardo

Voor het seizoen van 2013 besloot Rennie de overstap te maken naar Red Bull, dat op dat moment de regerend wereldkampioen bij zowel de coureurs als de constructeurs was. Hij nam de rol van race-engineer op zich voor Mark Webber, de toenmalige teamgenoot van Sebastian Vettel. Toen Webber aan het einde van dat jaar afscheid nam van de sport, werd Rennie gekoppeld aan de gepromoveerde Daniel Ricciardo. Dit bleek een uiterst succesvolle combinatie: in de vijf seizoenen die ze samenwerkten, wist het duo zeven overwinningen te boeken.

Voorafgaand aan het seizoen van 2019 koos Rennie ervoor om een rol te accepteren waarbij hij niet meer hoefde te reizen, waarna Ricciardo het team verliet voor een nieuw avontuur bij Renault. Na een jaar in de fabriek keerde Rennie in 2020 toch weer terug aan de pitmuur als de race-engineer van Alexander Albon. Deze terugkeer was echter van korte duur, want toen Sergio Pérez het stoeltje van de in Londen geboren Thaise coureur overnam, deed Rennie opnieuw een stap opzij. Sindsdien leidt hij de simulatie-afdeling in Milton Keynes.

Het kan echter maar zo zijn dat Rennie binnenkort weer de headset op zet en op het circuit te vinden is. Maar of hij de daadwerkelijke opvolger van de naar McLaren vertrekkende Lambiase wordt, is nog afwachten.