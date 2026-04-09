Volgens aanhoudende geruchten staat Gianpiero Lambiase op het punt om Red Bull Racing te verruilen voor een overstap naar McLaren. De mogelijke transfer van de vaste race-engineer en Head of Racing werpt direct een nieuw licht op de toekomst van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen gaf in het verleden immers stellig aan dat hij zijn Formule 1-carrière zou beëindigen als zijn engineer ermee stopt.

Verschillende media, waaronder De Telegraaf en De Limburger, meldden vandaag dat Lambiase een astronomisch miljoenencontract heeft getekend bij de renstal uit Woking. Hoewel hij nog tot eind volgend jaar vastligt bij Red Bull Racing, zou hij in 2028 de overstap maken naar McLaren. Er wordt een boel gespeculeerd over wat de rol van Brit zal worden. Volgens de eerdergenoemde Nederlandse bronnen staat Andrea Stella op het punt om terug te keren bij Ferrari en zou Lambiase de nieuwe teambaas van McLaren kunnen worden. Hij zal daar herenigd worden met voormalig Red Bull-collega's Rob Marshall en Will Courtenay.

Artikel gaat verder onder video

Ongefilterde communicatie

De innige band tussen Verstappen en Lambiase is al jaren een begrip in de paddock. Tijdens een eindejaarsinterview met Ziggo Sport in 2021 sprak Verstappen, die toen net zijn eerste wereldtitel had binnengesleept, zich al zeer expliciet uit over de waarde van zijn engineer. "Ik heb tegen hem gezegd dat ik alleen met hem werk. Zodra hij stopt, stop ik ook", aldus Verstappen. Deze woorden klinken luider dan ooit, nu bondgenoot Helmut Marko met pensioen is gegaan en Lambiase hem dreigt te verlaten. De coureur prees destijds de ongekende bereikbaarheid en de manier waarop de twee elkaar aanvullen. "Dat is ongelooflijk hoe wij samenwerken."

Wat de samenwerking volgens Verstappen zo sterk maakt, is de directe en soms harde manier van communiceren. "Natuurlijk kunnen we soms redelijk streng naar elkaar zijn, maar dat wil ik ook. Want hij moet het mij ook gewoon kunnen vertellen als ik een eikel ben. En ik ook naar hem toe. Dat heb ik hem altijd gezegd", verklaarde Verstappen, die samen met Lambiase nog wel eens een 'oud getrouwd stel' wordt genoemd.

Sportieve crisis en ontsnappingsclausule

Een daadwerkelijk vertrek van Lambiase zou voor Verstappen een nieuwe klap betekenen in een al moeizaam seizoen. De coureur staat na de eerste drie races op een teleurstellende negende plaats in het wereldkampioenschap met slechts twaalf punten, ver achter de huidige klassementsleider Kimi Antonelli. Verstappen heeft zich de afgelopen maanden bovendien zeer kritisch uitgelaten over de nieuwe technische reglementen, die hij omschrijft als "anti-racen".

Hoewel het contract van Verstappen bij Red Bull officieel doorloopt tot eind 2028, beschikt hij over een ontsnappingsclausule. Door de gebrekkige snelheid van de RB22 in huidige vorm, kan hij zijn contract rond de Grand Prix van Hongarije in juli eenzijdig opzeggen.