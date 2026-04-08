Leonardo Fornaroli, de kersverse reservecoureur van McLaren, stelt dat zijn intensieve testprogramma nu al vruchten afwerpt. De 21-jarige Italiaan werkte afgelopen dinsdag op Silverstone zijn tweede test in een Formule 1-bolide af en liet weten dat hij zich steeds comfortabeler voelt in de wagen.

Fornaroli wist vorig jaar de titel in de Formule 2 te veroveren, nadat hij het jaar daarvoor ook al kampioen werd in de Formule 3. Ondanks deze indrukwekkende erelijst beschikt hij dit jaar niet over een fulltime zitje in een raceklasse. In plaats daarvan richt hij zich als officiële reservecoureur van McLaren volledig op simulatorwerk en een uitgebreid testprogramma met de MCL60, de auto uit 2023. Je mag met een oudere Formule 1-auto veel meer testen dan met de huidige bolides. Zijn eerste meters in deze bolide maakte hij eerder dit jaar, in maart, op het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar nu was hij dus op het Britse Silverstone.

Geavanceerd testprogramma

Tijdens de testdag op Silverstone voltooide Fornaroli in totaal 68 ronden, wat neerkomt op een afstand van 393 kilometer. Er werd gewerkt met zowel de harde als de zachte bandencompounds, waarbij de focus lag op langere runs met minder brandstof aan boord. De coureur benadrukt dat de nadruk dit keer anders lag dan tijdens zijn debuut. "Omdat het mijn tweede test was, was het programma geavanceerder, waardoor ik verschillende afstellingen kon proberen en met verschillende brandstofniveaus kon rijden, wat mijn begrip van het besturen van een Formule 1-auto blijft ondersteunen", vertelt Fornaroli bij de officiële kanalen van McLaren. "Ik ben erg blij met vandaag en ik ben blijven verbeteren ten opzichte van mijn test een paar weken geleden, waardoor ik me nog comfortabeler voel in deze wagens."

Naast het testwerk op de baan is Fornaroli ook een vast gezicht in het McLaren Technology Centre en ondersteunt hij het team tijdens raceweekenden, zoals onlangs nog tijdens de Grand Prix van Japan. Hij geniet zichtbaar van zijn huidige rol. "Het was geweldig om weer achter het stuur van de MCL60 te mogen kruipen. Silverstone is ook nog eens één van mijn favoriete circuits, dus ik ben McLaren dankbaar voor", vertelt hij.

Testen op de Nürburgring

Ondanks dat we een lentestop hebben door de afgelasting van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, zitten de F1-teams absoluut niet stil. McLaren is namelijk niet alleen aan de slag gegaan met Fornaroli. Ze zullen ook deelnemen aan een Pirelli-test volgende week op de Nürburgring. Dit gebeurt wel met de auto's van 2026. Het zal voor het eerst sinds 2020 zijn dat er Formule 1-bolides van het huidige seizoen op de Nürburgring in actie gaan komen. In dit jaar werd de Eifel Grand Prix georganiseerd vanwege de pandemie. Naast McLaren zal ook Mercedes aanwezig zijn om het rubber op de proef te stellen. Het is een drukte van jewelste op de Nürburgring deze maand, want een dag na de Pirelli-tests van McLaren en Mercedes begint het 24h Qualifier-raceweekend voor Max Verstappen en co.

