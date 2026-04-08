close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Kimi Antonelli, Bahrain, 2026

Buxton over vergelijking Antonelli en Senna: "Max Verstappen is de enige"

Max Verstappen, Kimi Antonelli, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO
1 reactie

Buxton over vergelijking Antonelli en Senna: "Max Verstappen is de enige"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Volgens Formule 1-presentator Will Buxton is er momenteel maar één actieve coureur die vergeleken kan worden met Ayrton Senna, en dat is Max Verstappen. Hoewel Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli dit seizoen indruk maakt en na overwinningen in China en Japan de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft, ziet de Brit grotere gelijkenissen tussen de Braziliaanse legende en de Nederlander. Dat vertelt hij in de podcast Up To Speed.

De negentienjarige Antonelli is momenteel de jongste polesitter en kampioenschapsleider in de geschiedenis van de sport. Toch is zijn situatie volgens Buxton fundamenteel anders dan die van Senna destijds. "Het is duidelijk dat zijn opmars naar de Formule 1 zorgvuldig is begeleid, gestimuleerd en als het ware gepolijst, helemaal tot hij de Formule 1 bereikte", stelt de presentator. Hij wijst erop dat de Italiaan direct bij een topteam als Mercedes mocht instappen, terwijl Senna zijn carrière begon bij Toleman en vervolgens naar Lotus trok, wat op dat moment slechts een middenmoter was.

Antonelli nog aan het leren

Daarnaast benadrukt Buxton dat het Mercedes-talent vorig jaar nog de nodige, soms dure, fouten maakte. "Was hij al helemaal klaar toen hij vorig jaar de Formule 1 bereikte? Nee, hij was nog steeds aan het leren en dat was heel duidelijk te zien, race na race, tijdens zijn debuutseizoen", aldus de Brit. Hoewel de druk op Antonelli vanaf de eerste dag enorm was, mist hij volgens de analist het compromisloze karakter dat Senna wel kenmerkte.

Gelijkenissen met Verstappen

Bij Verstappen ziet de presentator die eigenschappen wel terug. Hij trekt de vergelijking met de manier waarop Senna destijds de sport binnenkwam na zijn jaren in de Formule Ford en Formule 3. "Zijn reputatie van botsingen met Martin Brundle in de Formule 3 was berucht. En hij stond bekend als een compromisloos, enigszins controversieel, heel, heel snel type", legt Buxton uit. Datzelfde wantrouwende en rauwe randje herkent hij in de Nederlander. "Als je Ayrton met iemand uit het moderne tijdperk gaat vergelijken, is dat waarschijnlijk iemand als Max", luidt zijn conclusie.

Ondanks de voorkeur voor Verstappen in de vergelijking met Senna, erkent Buxton dat Antonelli over enorm veel potentieel beschikt. Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard sluit zich daarbij aan en geniet van de opmars van de jonge kampioenschapsleider. "Ik vind het geweldig om jonge talenten door te zien breken en ik denk dat dat een van de mooie kanten van sport is", reageert de Schot. Hij benadrukt dat leeftijd geen rol zou moeten spelen in de top van de autosport. "Als je goed genoeg bent, ben je oud genoeg", besluit Coulthard.

Resultaten Andrea Kimi Antonelli - Seizoen 2026 (tot 8 april)
Grand Prix Kwalificatie Race Resultaat Punten
Australië P4 P4 12
China P1 (Pole) P1 (Winst) 25
Japan P2 P1 (Winst) 25

Wie vertoont volgens jou op de baan de meeste gelijkenissen met Ayrton Senna?

74 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Plooij en Van der Zande reageren op debuut Stroll in GT3: 'Niet te geloven'

Plooij en Van der Zande reageren op debuut Stroll in GT3: 'Niet te geloven'

  • Vandaag 18:00
  • 3
Coulthard verbaasd over uitblijven FIA-straf: 'Dan was Verstappen beboet geweest'

Coulthard verbaasd over uitblijven FIA-straf: 'Dan was Verstappen beboet geweest'

  • Vandaag 14:09
  • 6
Brundle snoerde Verstappen de mond, maar draait plotseling bij: 'Moet nu worden ingegrepen'

Brundle snoerde Verstappen de mond, maar draait plotseling bij: 'Moet nu worden ingegrepen'

  • Vandaag 12:28
  • 13
Teamgenoot Verstappen ziet speciaal trucje, verbazing over uitblijven FIA-straf Verstappen | GPFans Recap Recap

Teamgenoot Verstappen ziet speciaal trucje, verbazing over uitblijven FIA-straf Verstappen | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
  • 1
Damon Hill vergelijkt actie met Max Verstappen: 'Ik deed een Verstappen'

Damon Hill vergelijkt actie met Max Verstappen: 'Ik deed een Verstappen'

  • 2 uur geleden
  • 2
Juncadella spreekt geheimzinnig over Verstappen: is dít het 'trucje' dat hij toepast?

Juncadella spreekt geheimzinnig over Verstappen: is dít het 'trucje' dat hij toepast?

  • Vandaag 06:56
  • 3

Net binnen

21:41
Recap
Teamgenoot Verstappen ziet speciaal trucje, verbazing over uitblijven FIA-straf Verstappen | GPFans Recap
20:56
Verstappen, Stroll en meer in actie na afgelasting F1: alle belangrijke autosporten op een rijtje
20:09
Damon Hill vergelijkt actie met Max Verstappen: 'Ik deed een Verstappen'
18:00
Plooij en Van der Zande reageren op debuut Stroll in GT3: 'Niet te geloven'
17:02
Adelaide biedt zich aan als vervanger, maar F1 weigert: kalender blijft 22 races
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen, Stroll en meer in actie na afgelasting F1: alle belangrijke autosporten op een rijtje Autosport op 11, 12, 18 en 19 april

Verstappen, Stroll en meer in actie na afgelasting F1: alle belangrijke autosporten op een rijtje

1 uur geleden
Damon Hill vergelijkt actie met Max Verstappen: 'Ik deed een Verstappen' FORMULE 1

Damon Hill vergelijkt actie met Max Verstappen: 'Ik deed een Verstappen'

2 uur geleden 2
Buxton over vergelijking Antonelli en Senna: "Max Verstappen is de enige" FORMULE 1

Buxton over vergelijking Antonelli en Senna: "Max Verstappen is de enige"

3 uur geleden 1
Plooij en Van der Zande reageren op debuut Stroll in GT3: 'Niet te geloven' LANCE STROLL

Plooij en Van der Zande reageren op debuut Stroll in GT3: 'Niet te geloven'

Vandaag 18:00 3
Ontdek het op Google Play
x