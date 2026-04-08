Buxton over vergelijking Antonelli en Senna: "Max Verstappen is de enige"
Volgens Formule 1-presentator Will Buxton is er momenteel maar één actieve coureur die vergeleken kan worden met Ayrton Senna, en dat is Max Verstappen. Hoewel Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli dit seizoen indruk maakt en na overwinningen in China en Japan de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft, ziet de Brit grotere gelijkenissen tussen de Braziliaanse legende en de Nederlander. Dat vertelt hij in de podcast Up To Speed.
De negentienjarige Antonelli is momenteel de jongste polesitter en kampioenschapsleider in de geschiedenis van de sport. Toch is zijn situatie volgens Buxton fundamenteel anders dan die van Senna destijds. "Het is duidelijk dat zijn opmars naar de Formule 1 zorgvuldig is begeleid, gestimuleerd en als het ware gepolijst, helemaal tot hij de Formule 1 bereikte", stelt de presentator. Hij wijst erop dat de Italiaan direct bij een topteam als Mercedes mocht instappen, terwijl Senna zijn carrière begon bij Toleman en vervolgens naar Lotus trok, wat op dat moment slechts een middenmoter was.
Antonelli nog aan het leren
Daarnaast benadrukt Buxton dat het Mercedes-talent vorig jaar nog de nodige, soms dure, fouten maakte. "Was hij al helemaal klaar toen hij vorig jaar de Formule 1 bereikte? Nee, hij was nog steeds aan het leren en dat was heel duidelijk te zien, race na race, tijdens zijn debuutseizoen", aldus de Brit. Hoewel de druk op Antonelli vanaf de eerste dag enorm was, mist hij volgens de analist het compromisloze karakter dat Senna wel kenmerkte.
Gelijkenissen met Verstappen
Bij Verstappen ziet de presentator die eigenschappen wel terug. Hij trekt de vergelijking met de manier waarop Senna destijds de sport binnenkwam na zijn jaren in de Formule Ford en Formule 3. "Zijn reputatie van botsingen met Martin Brundle in de Formule 3 was berucht. En hij stond bekend als een compromisloos, enigszins controversieel, heel, heel snel type", legt Buxton uit. Datzelfde wantrouwende en rauwe randje herkent hij in de Nederlander. "Als je Ayrton met iemand uit het moderne tijdperk gaat vergelijken, is dat waarschijnlijk iemand als Max", luidt zijn conclusie.
Ondanks de voorkeur voor Verstappen in de vergelijking met Senna, erkent Buxton dat Antonelli over enorm veel potentieel beschikt. Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard sluit zich daarbij aan en geniet van de opmars van de jonge kampioenschapsleider. "Ik vind het geweldig om jonge talenten door te zien breken en ik denk dat dat een van de mooie kanten van sport is", reageert de Schot. Hij benadrukt dat leeftijd geen rol zou moeten spelen in de top van de autosport. "Als je goed genoeg bent, ben je oud genoeg", besluit Coulthard.
