Max Verstappen heeft zich zeer lovend uitgelaten over de voetbalkwaliteiten van Lionel Messi. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 bewondert vooral het spelinzicht van de Argentijn en stelt dat de aanvaller op elk moment onvoorspelbaar uit de hoek kan komen.

Terwijl Verstappen momenteel zelf een uitdagend seizoen doormaakt bij Red Bull Racing, kijkt hij met bewondering naar de prestaties van de Messi. De Limburger ligt gedurende deze lentestop de negende plaats in het wereldkampioenschap met twaalf punten en heeft publiekelijk zijn onvrede geuit over de nieuwe motorreglementen die dit jaar zijn ingevoerd. Na een recente uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van China moet de hij zich nu herpakken en voorbereiden op de aankomende race in Miami. In een filmpje van Red Bull nam Verstappen even de tijd om het te hebben over de sterspeler uit de Floridiaanse stad.

Spelinzicht en efficiëntie

Volgens hem onderscheidt de Argentijnse aanvaller van Inter Miami zich door zijn vermogen om de wedstrijd te overzien en vanuit het niets toe te slaan. "Hij kan een wedstrijd lezen", stelt Verstappen over de kwaliteiten van de achtvoudig Ballon d'Or-winnaar. "Je ziet veel mensen die moeten rennen en in positie moeten komen om te scoren, maar hij kan overal en altijd scoren. Je denkt dat je hem kunt verdedigen, maar je kunt hem niet afstoppen."

Dat de aanvaller nog altijd bepalend is op het hoogste niveau, bewijst hij momenteel in de Major League Soccer en bij de nationale ploeg van Argentinië. De regerend MLS-kampioen tekende eind vorig jaar een contractverlenging die hem tot eind 2028 aan Inter Miami verbindt. Eerder deze maand schreef hij geschiedenis door het allereerste doelpunt te maken in het gloednieuwe stadion van de club tijdens een competitieduel met Austin FC.

Onverdedigbaar op het WK

Verstappen haalt in zijn lofzang een specifiek moment aan dat in Nederland nog altijd vers in het geheugen ligt. "Hij zal altijd scoren als hij de kans ziet", vervolgt de coureur zijn analyse over Messi. "Zoals hoe hij speelde tegen Nederland op het laatste WK. Daar kun je gewoon niet tegen verdedigen", besluit hij. De Formule 1-coureur doelt daarmee op de beladen kwartfinale tussen Nederland en Argentinië, die eind 2022 werd gespeeld in het Lusail Stadium in Qatar. Tijdens dat duel, dat na een 2-2 gelijkspel in een zinderende strafschoppenserie werd beslist in het voordeel van de latere wereldkampioen, speelde de sterspeler een absolute hoofdrol. In de eerste helft gaf hij met een splijtende pass de assist op de openingstreffer van Nahuel Molina, een actie die wereldwijd werd geprezen om de onmogelijke hoek en visie. Later in de wedstrijd verdubbelde hij zelf de score.