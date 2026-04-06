Ook op deze tweede paasdag blijft het Formule 1-nieuws binnenstromen, ondanks dat de sport zich momenteel in de lentestop bevindt. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag, even voor je op een rijtje gezet, vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag kwam naar buiten dat de Formule 1 overweegt terug te keren naar de V8-motoren voor het nieuwe motorreglement, dat naar verwachting in 2031 ingaat. Red Bull komt in Silverstone met verbeteringen voor de gewichtsproblemen van de RB22, en de verouderde windtunnel van Red Bull Racing blijkt mogelijk de grote oorzaak van de problemen in 2026. Dit is de GPFans Recap van maandag 6 april.

'Gewicht RB22 gaat vanaf Silverstone omlaag; grote stap pas in 2027 verwacht'

Het team van Red Bull Racing is tijdens de lentestop bezig het gewicht van de RB22 omlaag te brengen. Er zou gewerkt worden aan een pakket waarmee enkele kilogrammen zouden verdwijnen, al wordt de echte grote stap, volgens Autoracer, pas verwacht in 2027, wanneer het Oostenrijkse team een nieuw chassis kan introduceren. Alles lezen over de updates? Klik hier!

'F1 overweegt terugkeer naar V8-motoren: gesprekken al gaande'

Het begint erop te lijken dat ook de Formule 1 inmiddels is gaan twijfelen of de elektrische stap die de sport in 2026 op het gebied van de motoren heeft gezet wel de juiste is geweest. Het Duitse Auto Motor und Sport meldt dat de gesprekken over het nieuwe motorreglement binnen de Formule 1 inmiddels al zijn begonnen en dat een terugkeer naar gillende V8-krachtbronnen niet wordt uitgesloten. Alles lezen over het plan? Klik hier!

'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'

'Mercedes en Red Bull halen motortruc uit, FIA start onderzoek na klacht Ferrari'

Daar waar de verwachting in 2026 was dat Red Bull vooral op motorisch gebied tekort zou komen ten opzichte van de top van het veld, blijkt volgens de coureurs vooral het chassis tekort te schieten. Autoracer meldt dat Red Bull nog altijd kampt met de gevolgen van de verouderde windtunnel, terwijl McLaren, Aston Martin, Mercedes en ook Ferrari de afgelopen jaren juist hebben geïnvesteerd in de infrastructuur rondom hun fabriek.

Mercedes en Red Bull, evenals de teams die van de Mercedes-power unit gebruikmaken, zouden onder een vergrootglas liggen bij de FIA vanwege een omstreden truc met de energie-uitrol tijdens kwalificatieronden. Beide motorfabrikanten hebben naar verluidt een maas in de wet gevonden om de MGU-K langer op maximaal vermogen te laten draaien, wat pas na de finishlijn leidt tot een tijdelijke blokkade van het elektrische systeem. Ferrari zou inmiddels formeel een klacht hebben ingediend bij de autosportbond over deze handelswijze. Alles lezen over het trucje? Klik hier!

'Honda komt met opvallend goed nieuws voor Aston Martin richting Miami'

Er lijkt licht aan het einde van de tunnel te zijn bij Honda en Aston Martin. Het team kampt nog altijd met betrouwbaarheidsproblemen en wil flink gebruikmaken van het ‘Additional Development and Upgrade Opportunities’-programma (ADUO), maar hoopt volgens The Race dat de eerste updates het omslagpunt zullen brengen tijdens het raceweekend in Miami. Alles lezen over de updates van Honda? Klik hier!

