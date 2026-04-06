Het begint erop te lijken dat ook de Formule 1 inmiddels is gaan twijfelen of de elektrische stap die de sport in 2026 op het gebied van de motoren heeft gezet wel de juiste is geweest. Het Duitse Auto Motor und Sport meldt dat de gesprekken over het nieuwe motorreglement binnen de Formule 1 inmiddels al zijn begonnen en dat een terugkeer naar gillende V8-krachtbronnen niet wordt uitgesloten.

In de huidige power unit wordt de helft van het vermogen opgewekt door de 1,6-liter turbomotor, terwijl de andere helft afkomstig is van de MGU-K. Die keuze is mede gemaakt omdat de FIA relevant wilde blijven voor straatauto’s. Daarnaast was het een voorwaarde van Audi en Honda om in 2026 mee te doen aan de koningsklasse. Het grote nadeel van de huidige power unit is echter dat het elektrische vermogen na 10 à 15 seconden wegvalt, waardoor coureurs op de rechte stukken de motor horen terugvallen en in de bochten energie moeten besparen.

Aanpassingen voor 2026

Voor het huidige seizoen wordt er nagedacht over kleine aanpassingen, zodat de kwalificatie weer meer lijkt op wat we uit het verleden kennen, in plaats van coureurs die simpelweg hun energie op het juiste moment inzetten. Voor de komende seizoenen komt er mogelijk een grotere wijziging. Toch wordt er nu al gekeken naar het nieuwe motorreglement dat in 2031 van kracht moet worden.

Gesprekken over terugkeer V8-motor lopen al

Volgens AMuS zijn de gesprekken over dat nieuwe reglement inmiddels al gaande. Daarbij wordt niet uitgesloten dat de hybridecomponenten volledig verdwijnen. Het accent zou in dat geval meer komen te liggen op CO₂-neutrale brandstoffen, die momenteel ook al worden toegepast in de huidige power units. Daarnaast ligt de weg, naar verluidt, open voor een comeback van atmosferische motoren. De fabrikanten zouden hierover nog niet op één lijn zitten, en het gebruik van turbomotoren is volgens hen cruciaal. De geluiden wijzen naar één duidelijke favoriet: de 2,4-liter V8-turbomotor.

Gerelateerd